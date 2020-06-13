教聯會：國教遭妖魔化阻推展 葉建源：多角度如實教沒問題

葉建源：只唱好變洗腦教育

葉建源表示，本港教育着重啟發學生多角度及獨立思考，若學生可如實了解內地情况，認識國家正負面的事，推行國民教育並沒問題。但他擔心中聯辦稱要加強相關教育，是多介紹國家好的一面，而若學生片面地認識國家，只能同意一種看法，教育會出現很大問題。

教聯會主席黃錦良表示，經過2012年反國教科示威，國教無法獨立成科並遭妖魔化，學校推行時遇阻力，而在佔領運動及反修例示威後，有關國家的教育都被指洗腦，以致相關教育未能做好。身兼小學校長的他說，小學雖透過常識科讓學生認識國家，教育局亦有相關教材，但內容不足，未能有系統地推展有關教育。

黃錦良：基本法教育忽略一國

黃認為過往基本法教育集中講兩制，但忽略一國，令學生對國家的概念模糊，削弱他們的國民身分認同，有人並推動港獨思潮。他稱教育局未來要想辦法，加深學生對基本法及一國兩制的認識，從而加強他們的國民身分認同，以達至與一國兩制相適應的教育體系。

根據《中學教育課程指引》，初中基本法教育可滲入中史、歷史、地理及生活與社會科，3年內有51課時教授基本法。至於小學，常識科會教授基本法憲制背景及一國兩制等內容。