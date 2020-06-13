兩辦要求港教育有鮮明主權屬性 第五度聯手發聲 泛民斥隨時干涉

批教師慫恿學生參與違法活動

教材抹黑國家 試題引導「仇中」

根據《基本法》第136條，香港特區政府在原有教育制度基礎上，自行制定有關教育的發展和改進的政策。兩辦今次發聲內容牽涉教育範疇，中聯辦發言人在稿中批評，近年有「別有用心的政治勢力」把政治帶入校園，使香港教育呈現一些「觸目驚心的亂象」，嚴重影響青少年健康成長；提到一些教師背離師德與職業操守，在課堂散播極端言論，「慫恿帶領學生參與違法暴力活動」；一些教材把關不嚴，存在抹黑國家、污名化一國兩制、美化違法暴力甚至煽動仇恨情緒的內容；一些試題引導學生「仇中」、「仇警」，甚至公然歪曲歷史，傷害民族感情。

支持政府行使管治權

建與一國兩制相適應教育體系

發言人提到中央政府堅定支持特區政府行使「教育管治權」，要加強3項工作：憲法和基本法教育；國家安全教育；國民教育和國情教育，以建立健全與一國兩制相適應的教育體系。港澳辦同日亦發文，稱 「香港的教育，是香港的大事，也是國家的大事」，不容玷污教育。

何謂「與一國兩制相適應的教育體系」，教育局發言人回應表示，會繼續致力提升教育質素，同時加強憲法、基本法、法治及價值觀教育，讓學生在學習中更加認清國民身分，明辨是非，正確理解及維護一國兩制。

教局：加強教育學生認識國民身分

葉建源：學校被衝突波及 非源頭

葉建源回應表示，學校在過去一年面對社會紛爭，絕大部分是以教育和輔導角度出發，以學生安全為首要考慮，盡力讓學生遠離危險，但教育局早前的信件，加上兩辦昨日的強硬聲明，只會加劇矛盾。他說解決社會矛盾和爭議，責任在政府，這些衝突並非源自學校，而是學校被社會衝突波及，促請兩辦和教育局不要本末倒置。他表示，即使教育學生家國情懷，也要讓學生對事情有全面認識、獨立思考；又說用常識理解「授權」，既然已授權香港自行管理教育政策，權力應在香港，除非修改基本法。

民主黨立法會議員黃碧雲表示，兩辦言論誇大事實，錯誤將社會問題歸咎教育界，令人非常反感。她說香港的教育絕對屬於香港內部事務，兩辦不應插手干預。

譚耀宗指為撐教局 葉國謙指敦促港府

全國人大常委譚耀宗認為，中聯辦所指「只有一國之責」，不是要求香港的教育如內地般「由黨去管」，但教育局有責任行使管治權，如近日教育局認真發出指引，兩辦聲明是支持教育局。他又表示，中央希望下一代能繼續推行一國兩制，故教育亦要落實好一國兩制。

港區全國人大代表葉國謙認為，香港仍沿用殖民地教育系統，學生對一國兩制、國家不認識，中央不是想將香港教育制度變成內地，而是透過兩辦落實監督權，敦促特區政府對教師、教育系統做好明確指引。

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，中央認為一國兩制日後能否準確實施要靠下一代，但近年香港教育制度和學校出現的現象，反映下一代有離心、對中央和內地有敵意，故中央要監督特區和特區政府全面準確落實一國兩制、糾正亂局，包括教育，稱維護國家安全，「只有一國之責、無兩制之分」。他又認為，中央授權香港管理的事務，若符合一國兩制原則精神，中央不會管，「管來管去都是與一國層面有關的事」。

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