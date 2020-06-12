維園悼六四 李卓人黎智英4人控煽惑集結 李斥檢控向中共表忠：堅持集會

李卓人向本報稱，對被檢控感到麻木，認為政府和警方是要「向中共表忠」，硬塞罪名控告，「整個策略就是要控告更多人，要震懾、令香港人嚇怕」，但強調會堅持集會，指這是《基本法》賦予市民的權利。他說，支聯會事前已估計警方會秋後算帳，而全世界都見證香港當晚悼念六四的活動是和平進行，批評警方打壓集會權利。

蔡耀昌：籲遍地開花非暗示赴園

蔡耀昌稱，支聯會早前收到警方通知禁止舉行燭光集會後，已在網上清楚列明相關信息，亦呼籲市民「遍地開花」悼念，「如果支聯會叫人『遍地開花』悼念，等於暗示叫人去維園，我覺得好憤怒、好荒謬，咁樣係極端推論」。他說，支聯會常委去維園是基於個人自由和權利，至於其他市民會否去維園，這是他們的自由，反問：「我幾時煽惑其他人去維園？」

警方表示，早前向主辦方發出禁止公眾集會通知，然而有人仍無視有關通知，呼籲市民到維園出席未經批准的集會。港島總區公眾活動調查組人員調查後，相信4名年齡介乎52至72歲男子涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」，已向法庭申請發出傳票。案件暫定6月23日在東區裁判法院提堂。

市民推鐵馬入球場 康文警方未阻

六四31周年當日，維園硬地足球場範圍被康文署以鐵馬圍封，傍晚有市民推倒鐵馬進入球場坐下，當時未有康文署或警方人員阻止。至約6時半，李卓人及民主派議員等10多人進入球場燃點燭光，大批人陸續走入球場。