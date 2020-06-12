拆局：消息稱政府委獵頭覓處長人選 工會籲勿空降AO

政務官任港台高層早有先例，電訊管理局前副總監傅小慧2006年出任副廣播處長，負責港台行政及管理工作；資深政務官鄧忍光則於2011年9月接替約滿的黃華麒任廣播處長。

現助理處長 一仍署任一將退休

時任港台節目製作人員工會主席麥麗貞昨日稱傅小慧表現「還可以」、「沒太大動作」，因當時仍有朱培慶任處長統籌港台。她對鄧忍光的表現則表不滿，指他任內搞分化，將資源側重投放電台部，造成電視部不滿。麥麗貞認為鄧忍光懂得「耍手段」，指他2013年為港台申建新大樓爭取員工支持，翌年向立法會申請時卻被民建聯否決，「民建聯怎會反對政府，他們夾了一台戲，戲弄港台員工」。

有線前新聞總監趙應春：

這陣子沒人找我

至於廣播處長一職，消息人士表示，政府計劃委託獵頭公司及公開招聘尋覓熟悉廣播事務人才。香港電台機構傳訊組總監伍曼儀昨稱處長梁家榮曾表示，由獲招聘至上任處長歷時13個月，伍曼儀按其經驗認為，如政府要在外招聘，現「應該要有工作」。據悉，有線前新聞總監趙應春為目標之一，他前日接受本報查詢時，說任職有線期間曾被問及有否興趣任廣播處長，但「這一陣子沒有人找過我」。

資訊科技界議員莫乃光期望港台繼續用自己員工做節目主導，而非空降政務主任和官員取代這職位、以全面操控港台作政府喉舌。民建聯立法會議員葛珮帆認為，廣播處長和副廣播處長都屬管理職位，若需節目製作經驗，接任人自然要懂得製作，但若只需管理，政府只需找個好的管理人，政府有既定機制聘任管理人選，包括內部晉升、部門調任或在外招聘。

明報記者