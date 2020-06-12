員工憂辭職為「交人」《頭條》復播「機會更微」

近期多次召宣講會

稱高層讀王晨稿簡介國安法

有港台電視部員工昨日向本報表示，港台接連被通訊局裁定違反《約章》後，曾召開多次宣講會，由處長梁家榮、署理副處長陳敏娟等講解港台《約章》及節目製作要求，更有高層在會上宣讀全國人大常委會副委員長王晨簡介港區國安法草案原文。有高層指示節目不能滲入太多個人情感，「做節目、紀錄片，怎能完全沒感情，難道令mood shot（有情感的取鏡）都不用？這令工作難做好多」。

另有員工透露，陳敏娟沒有按公務員習慣「有病時請假」，卻是「辭職」，憂慮她像廣播處前處長、「大姐」張敏儀於1999年離任一樣，旨在「交人」以保住港台員工，「這是當年的公開秘密」。有員工說，陳敏娟辭職消息傳出後，港台內部有風聲要「救人」，但不知具體所指。

《頭條新聞》主持吳志森昨日稱，港台高層已「頂不住由上面壓下來的壓力」，陳敏娟本為檢討港台專責小組台方的領軍人物，但對方辭職，將令《頭條》復播機會更微，「我個人已打定輸數」，「壓力太大，縱使下季仍有《頭條》，已沒靈魂，對我來說節目已是壽終正寢」。