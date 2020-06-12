副處長請辭 港台3高層將離任 工會：陳敏娟壓力不足外人道 梁家榮無意續約

本報前日接獲消息指陳敏娟被政府取消署任（de-acting），並已請辭，港台機構傳訊組總監伍曼儀昨日稱，有同事昨在編輯會關注陳敏娟是否被降級，陳說自己離職前「仍是署理副廣播處長」。

陳敏娟署任至今 主管節目製作

伍曼儀：健康為由請辭 陳稱離任前職位不變

伍曼儀接受查詢時表示，陳敏娟昨早在常規編輯會議表示，很久沒放假，感到很疲累，早前檢查身體，出現健康警告信號，已於本月1日向梁家榮遞辭職信，梁極力挽留不果，陳將於9月1日離職。伍曼儀稱港台感謝陳敏娟的服務及貢獻。

伍又稱，處長梁家榮在會上被問及去留問題時，回應稱前年續約後，已決定不再續約，「不想70歲仍然返工」。梁於明年8月合約屆滿。

現年58歲的陳敏娟距離退休年齡尚有兩年，有港台職工表示，她曾承諾與其他同事「一齊走落去」，現卻以健康為理由辭職，且與公務員「有病會請假」的文化不合，猜測她旨在「交人」（見另稿）。

1985年加入港台的陳敏娟出身於港台公共事務組，曾製作《頭條新聞》、《議事論事》等節目，與前助理廣播處長施永遠合作近30年。施永遠於2015年退休後，陳敏娟同年署任助理處長，至2018年7月副處長廖麗怡退休，陳敏娟及張健華兩名助理處長罕有地同時署任副處長一職，各分管一半職權；張健華去年轉回續任助理廣播處長，陳敏娟則署任副處長至今。

員工：陳遇事據理力爭 亦會勸勿硬碰

工會感謝捍衛編輯自主

港台節目今年兩遭通訊局裁定投訴成立後，陳敏娟曾與多名高層一同出席宣講會，據兩名與會員工說，陳在會上曾勸同事需小心處理節目，「不要硬碰」，但亦有說晦氣話：「我仲有兩年，我都好想𠵱家死」，估計對方壓力甚大。曾與陳敏娟合作的退休港台員工稱，陳工作盡責，比上司要求的做得更多，面對問題定會據理力爭，但不會盲目爭取，並形容現時是港台有史以來最艱難的時期。

香港電台節目製作人員工會發聲明，對陳敏娟以健康理由請辭深表無奈，稱對方主管節目製作，「箇中壓力，不足為外人道也。在風雨飄搖之際離開港台，令人傷感」。工會感謝她捍衛編輯自主的努力，但尊重其決定。該會主席趙善恩稱陳敏娟是一名開明和願意聽意見的上司。

學者指政府要公僕歸隊 憂港台失傳播人角色

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，作為高層給予下屬製作自由相當重要，指政府對港台節目有意見，一定向最高層投訴，「高層頂唔頂？」她稱公共廣播不能只有一面，包括為市民發聲，但政府連月針對港台的舉動，趨向全面接管，要港台的公務員「歸隊」，只做公務員及國家公僕的角色，擔心港台會失去傳播人的獨立身分。

商務及經濟發展局回覆稱，尊重陳敏娟的決定，感謝其多年來對港台的貢獻；政府會按既定機制和程序處理相關人事安排。

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