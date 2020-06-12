副處長請辭 港台3高層將離任 工會：陳敏娟壓力不足外人道 梁家榮無意續約

【明報專訊】正當香港電台因《頭條新聞》及《左右紅藍綠》等節目備受壓力要檢討之際，廣播處長梁家榮及署理副廣播處長陳敏娟昨日在港台常規編輯會上表示將會離職，其中電視部出身、曾製作《頭條》的陳敏娟以健康理由請辭。連同另一名即將退休的助理處長，港台5名高層在未來一年多會有3人離任（見圖表）。港台工會稱，陳敏娟主管節目製作，「箇中壓力，不足為外人道」；有學者分析，政府連月舉動要港台的公務員「歸隊」，擔心港台會失去傳播人的獨立身分。
本報前日接獲消息指陳敏娟被政府取消署任（de-acting），並已請辭，港台機構傳訊組總監伍曼儀昨日稱，有同事昨在編輯會關注陳敏娟是否被降級，陳說自己離職前「仍是署理副廣播處長」。
陳敏娟署任至今 主管節目製作
伍曼儀：健康為由請辭 陳稱離任前職位不變
伍曼儀接受查詢時表示，陳敏娟昨早在常規編輯會議表示，很久沒放假，感到很疲累，早前檢查身體，出現健康警告信號，已於本月1日向梁家榮遞辭職信，梁極力挽留不果，陳將於9月1日離職。伍曼儀稱港台感謝陳敏娟的服務及貢獻。
伍又稱，處長梁家榮在會上被問及去留問題時，回應稱前年續約後，已決定不再續約，「不想70歲仍然返工」。梁於明年8月合約屆滿。
現年58歲的陳敏娟距離退休年齡尚有兩年，有港台職工表示，她曾承諾與其他同事「一齊走落去」，現卻以健康為理由辭職，且與公務員「有病會請假」的文化不合，猜測她旨在「交人」（見另稿）。
1985年加入港台的陳敏娟出身於港台公共事務組，曾製作《頭條新聞》、《議事論事》等節目，與前助理廣播處長施永遠合作近30年。施永遠於2015年退休後，陳敏娟同年署任助理處長，至2018年7月副處長廖麗怡退休，陳敏娟及張健華兩名助理處長罕有地同時署任副處長一職，各分管一半職權；張健華去年轉回續任助理廣播處長，陳敏娟則署任副處長至今。
員工：陳遇事據理力爭 亦會勸勿硬碰
工會感謝捍衛編輯自主
港台節目今年兩遭通訊局裁定投訴成立後，陳敏娟曾與多名高層一同出席宣講會，據兩名與會員工說，陳在會上曾勸同事需小心處理節目，「不要硬碰」，但亦有說晦氣話：「我仲有兩年，我都好想𠵱家死」，估計對方壓力甚大。曾與陳敏娟合作的退休港台員工稱，陳工作盡責，比上司要求的做得更多，面對問題定會據理力爭，但不會盲目爭取，並形容現時是港台有史以來最艱難的時期。
香港電台節目製作人員工會發聲明，對陳敏娟以健康理由請辭深表無奈，稱對方主管節目製作，「箇中壓力，不足為外人道也。在風雨飄搖之際離開港台，令人傷感」。工會感謝她捍衛編輯自主的努力，但尊重其決定。該會主席趙善恩稱陳敏娟是一名開明和願意聽意見的上司。
學者指政府要公僕歸隊 憂港台失傳播人角色
中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，作為高層給予下屬製作自由相當重要，指政府對港台節目有意見，一定向最高層投訴，「高層頂唔頂？」她稱公共廣播不能只有一面，包括為市民發聲，但政府連月針對港台的舉動，趨向全面接管，要港台的公務員「歸隊」，只做公務員及國家公僕的角色，擔心港台會失去傳播人的獨立身分。
商務及經濟發展局回覆稱，尊重陳敏娟的決定，感謝其多年來對港台的貢獻；政府會按既定機制和程序處理相關人事安排。
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