何志平返港 座駕駛愛都大廈

何志平因洗黑錢等罪去年3月在美國被判囚3年、罰款40萬美元，紐約時間6月8日出獄，隨即被遞解出境。據了解，他先乘飛機到瑞士，再轉乘瑞士國際航空LX 138航機返港，昨晨7時許抵達。何志平在亞博館完成新冠病毒檢測，結果呈陰性，按慣例隨即回家或酒店等指定地點家居檢疫。

他下午約3時40分步出亞博館側門，身穿深色唐裝，戴了口罩，拖着紅色篋，身形較昔日瘦削，眉頭深鎖，登上一輛等候他多時的銀色本田私家車。一名男人為他撐傘，另一男子將其行李放入車尾箱。查冊資料顯示該車車主姓鄺，報住馬鞍山公屋，早年開設運輸公司，公司已關閉多年。下午5時私家車駛入何志平半山寓所愛都大廈，當時車窗被簾遮蔽，未知他是否在車上。

2017年11月，何志平在紐約甘迺迪機場被捕，一直還押，當地法庭判他監禁3年，扣除假期等在當地還押及服刑約兩年半。何志平已就定罪提出上訴，但直至他出獄，法庭仍未就其上訴頒下判決。

名字已不在醫學會名冊

何志平早年獲委任為太平紳士及獲頒金紫荊星章。根據《太平紳士條例》，太平紳士在港或其他地區被定罪入獄，特首可撤銷其委任。據禮賓處資料，獲授勳者如被定罪入獄1年或以上，政府會考慮褫奪其勳銜。何志平亦為眼科醫生，但醫學會名冊已找不到其名字。有醫委會委員稱何已不是持牌醫生，亦不可自稱醫生，如要復牌要展開復牌聆訊，由13個委員進行，會考慮其品格及案件性質等。