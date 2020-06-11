現進修課程自選 英華小學校長：教師態度普遍積極

按教育局資料，教師現時可自由參與由教育局、師資培訓大學、辦學團體或學校提供等各類活動，包括課程研討會、專題講座、工作坊、網上課程、境內外考察學習、課程等。陳美娟稱，現時培訓活動類型多，由教育局、不同團體等籌劃，教師一般按學校要求及自身發展需要進修，如有學校近兩年發展STEM教育，便會邀請教師進修有關課程。陳美娟稱，3年達150小時屬「軟指標」，學校會檢視教師進修情况，但她認為教師普遍態度積極，不斷進修、學習新教學法等，進修時數很易超過150小時。

專業發展小組成員稱去年3月交報告

教師專業發展專責小組成員、中學校長劉志遠稱，現時教師培訓供老師自由選擇，部分課程與教學沒直接關係，故當時小組認同要就培訓設規限、必修，以提升專業水平。他稱，老師是「影響人的職業」，過往有老師於操守方面不太理想，故認同要提升操守水平，他說小組2019年3月交報告，未有社會事件發生，當時小組提出進修的建議不涉政治考慮。