下學年起 教師培訓增必修操守課程 教局提供

葉建源：灌官方想法 教聯倡加「反修例期間例子」

反修例風波中有192宗教師操守投訴，教育局長楊潤雄曾稱「個案確實有不少可作教師的前車之鑑」，會整理內容設計反思教材，加強師德的培育。教育界立法會議員葉建源稱，在此政治情况下推新安排提出疑問，「似乎是收緊培訓，由官方直接提供，將官方一套想法灌輸老師？」他憂慮課程不是專業指導，而是官方指導思想的培訓，憂慮日後香港的教育只容得一種思想。

教聯會主席黃錦良稱，課程助提升教師專業操守認知，如何專業處理個人政見、校內學生政治表達等問題，「教導教師要保持中立角色，於社會事件中，教師的職責、應站在什麼崗位」，認為課程可加入建議反修例期間教師操守不當例子，防教師日後觸犯。

教育局以「促進教師專業成長及提升教師專業地位」為由，修訂教師培訓要求，要求教師接受操守相關培訓是重點之一。本報向教育局查詢操守課程內容、會否參考反修例教師投訴作課程案例，至截稿無回覆。

按教育局昨向學校發出通告，2020/21學年起，設新入職教師培育課程，更新在職教師、晉升教師培訓要求。新教師入職首3年，要完成30小時核心培訓及不少於60小時的選修培訓；在職教師亦要撥30小時修讀指定兩範疇。新教師或在職教師都須必修有關教師角色、價值觀及操守的內容，新教師課程指明由教育局提供培訓，後者由教育局提供培訓資源，例如有關課程、網上自學套件等。

框架列「T-標準+」 要求理解基本法精神

通告未有披露操守課程內容，但框架寫有「T-標準+」（即為教學專業團隊訂定專業標準），該標準提出教師專業操守及相關指引。據教師及校長專業發展委員會網頁，「香港教師專業標準參照」列明，教師專業操守，是要遵守《香港教育專業守則》；理解《基本法》精神，尊重法治為香港的核心價值。

教師及校長專業發展委員會委員陳美娟稱，以往有類似公民教育、德育等教師培訓課程，她認為教學不止是教知識的傳遞，教師個人操守同樣重要。她稱現時家長、外界對教師要求很高，教師專業發展轉趨成熟，教師都習慣進修，認同現時要方向性做德育培訓。