教局函中小校長 促懲罷課師生 發起平台轟恐嚇 校長會：假日「公投」校方可做不多

楊潤雄在信中向中小學校長表明，「公投」無憲制基礎、無法律效力，學校不應任由學生參與，「更不應容許任何模式的罷課」。教育局昨回覆查詢時說，學校有責任採取適當措施，預防及勸止學生參與「公投」、罷課活動。

稱教師罷課疏忽職守 不能請假參與

針對教師方面，楊潤雄稱若教師參與罷課，是疏忽職守，「更是親手將政治帶入校園」，有違專業，學校應採取紀律行動，教育局亦會嚴肅跟進；任何情况下教師也不能請假罷課。他又稱，學生不應罷課或在學校叫口號、拉人鏈、唱有政治信息的歌曲等，令學校成為表達政治訴求場地，指這可能「騎劫」學校之名，令人誤會是校方或校內人士立場；若校方發現有學生發起、組織、參加或慫恿同學參加這些活動，應立即勸止，若屢勸不改，「應按校本訓輔及懲處機制處理」。

會否提學生勿公投 鄧振強：校本決定

中學校長會主席鄧振強說，復課後校園氣氛相對寧靜，學生投入學習以追趕課程進度，並正適應校園生活。他說，留意到「罷課公投」於網上舉行，而學校一直教學生接觸網上資訊時要小心，至於會否特別提醒學生勿參與公投，要由各校按校本決定。他說學校一向不贊成罷課，但公投在假日、以網上形式舉行，學校能做的不多。

葉建源：恍如規定只唱好勿質疑

教聯會：發信讓學校有所依循

教育界立法會議員葉建源說，楊潤雄的信函顯示教育局有強烈傾向，「規定學校只能唱好、不能質疑」。他認為，教師與學生及其他公民一樣，同樣享有公民權利，擔心教育局要求學校以懲罰遏制學生意見，將有反效果。教聯會主席黃錦良表示，反對有人利用學生作政治籌碼，認為教育局此時發信，清晰表達局方對罷課「公投」的立場，以及學校的處理方法，讓學校有所依循，是負責任做法。

「愈打壓愈頑強」 鄭家朗：信夠票通過

「中學生行動籌備平台」發言人、香港眾志副主席鄭家朗批評，當局恐嚇參與罷課的學生，但沒想過為何學生罷課。他表示，學生在閒餘時間可自由選擇是否參與「公投」，而公投屬表達民意方式，參與學生沒違法。他相信「學生愈打壓愈頑強」，有信心公投將取得至少1萬名中學生的有效票，並有六成贊成票，以籌備罷課。

而「二百萬三罷工會聯合陣線」的罷工「公投」目標最少6萬人投票，六成票贊成就通過動議；各參與工會將按會章所訂法定表決人數，決定是否通過議案籌辦罷工。

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