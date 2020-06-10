【明報專訊】疫情重挫航空業，歐、美及亞洲多國政府相繼出資援助航空公司，當中法國昨公布150億歐元（約1313億港元）援助航空業計劃（見表）。旅遊界議員姚思榮表示，國泰航空予人印象是香港的航空公司，參考其他國家航空品牌有類似情况，其他國家亦有支援，港府有責任檢討對國泰的支援措施，「航空一冧檔，不止旅遊，商務及經濟活動都好大打擊」，若國泰倒閉，其他海外航空公司難免面臨同樣困難，「香港是否要由航空樞紐變成航空孤島呢？」
法國政府昨公布150億歐元援助航空業計劃，包括設立投資基金促進中型航空企業發展，同時斥3億歐元協助航空公司承包商推動工廠現代化。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）表明，航空業對法國主權、就業及經濟非常重要，當局將盡全力支持，估計業界復元過程漫長，至少要2023年才回復原有水平。
德國政府5月已向漢莎航空（Lufthansa）提供90億歐元（約788億港元）救助。美國財政部則在4月已與美國航空集團、美國聯合航空公司等10家航空公司達成救助協議，提供總計250億美元（約1938億港元）聯邦政府援助。
有航企不敵疫情申破產
但並非所有航空公司均獲政府支援，拉丁美洲最大航空公司南美航空（LATAM）上月已在美國申請破產，哥倫比亞航空公司（Avianca）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）亦已先後申請破產保護。