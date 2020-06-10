【明報專訊】疫情重挫航空業，歐、美及亞洲多國政府相繼出資援助航空公司，當中法國昨公布150億歐元（約1313億港元）援助航空業計劃（見表）。旅遊界議員姚思榮表示，國泰航空予人印象是香港的航空公司，參考其他國家航空品牌有類似情况，其他國家亦有支援，港府有責任檢討對國泰的支援措施，「航空一冧檔，不止旅遊，商務及經濟活動都好大打擊」，若國泰倒閉，其他海外航空公司難免面臨同樣困難，「香港是否要由航空樞紐變成航空孤島呢？」