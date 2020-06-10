今復牌料股價受壓 有分析員指營運更樂觀

三大股東認購近百億元新股

以國泰已發行39.33億股計，是次供股發行25.03億新股，佔已發行股份總數約63.6%；或經擴大股本約38.9%。三大股東太古（0019）、國航（0753）及卡塔爾航空已同意認購，認購額分別為52.7億元、35.1億元及11.7億元，合共99.5億元。

不認為政府會政治干預

大和亞洲股票研究部中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健發表報告，認為供股造成了43%的潛在稀釋，預計國泰股價將在復牌後受壓，因此，該行將國泰評級從「持有」下調至「賣出」。

劉偉健又認為，雖然政府將有權任命兩名觀察員加入國泰董事會，但不認為會出現政治干預，且香港政府的直接介入，更可能減輕了對內地政府的潛在擔憂。此外，從好的角度看，國泰的資本重組方案可能有利於其擴大在香港的市場份額，因其競爭對手香港航空也面對財務困境。

劉偉健表示，政府注資後，國泰日常營運會更樂觀，但考慮到其供股和近期的運力大幅下降，決定將國泰2020年的每股收益預測下降55%，因此將國泰的目標價從8.6元下降至6.5元。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅則認為，國泰今次供股安排合理，雖然股價或會暫時受壓，但因為政府注資後反而有利國泰的發展前景，一定程度上有機會利好今日復牌後的股價走勢。國泰及太古昨晚的美國預託證券（ADR）價格都較本港停牌前收市價大幅上升，但成交稀疏。