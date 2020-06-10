主動求助 稱政府不出手便倒閉 更多高層減薪 國泰未允不裁員

疫下月蝕逾25億 失99%收入

新冠病毒疫情將國泰推向生死邊緣，國泰披露，年初手頭現金還有200億元，但自2月起每月蝕25億至30億元，主席賀以禮表示，在非公司能控制的情况下失去99%收入，是前所未有的極端狀况；疫情之下，航空公司亦無法在定息市場融資或取得貸款，所以國泰只有兩個選擇，一是政府出手，二是倒閉。行政總裁鄧健榮則透露，今次是國泰主動向政府要求協助。

推第二輪員工自願無薪假

雖獲政府投資或借出最多292.5億元及供股集資117億元，但國泰仍要再節流。據國泰之前的內部通訊，自今年4月起至年底，賀以禮及鄧健榮已減薪30%，顧客及商務總裁林紹波、營運及航空服務總裁韓兆傑、財務總裁馬天偉則減薪25%。昨日賀以禮表示，高層減薪會擴大，非執董下半年減薪20%、總經理及區域總經理下半年亦減薪15%；此外還要推行第二輪員工自願無薪假計劃，於7至9月間放3星期無薪假，薪金於下半年扣除，變相員工減薪11%左右。

至於會否裁員，賀以禮說現時不能有任何承諾，他也高度讚揚政府推出的保就業計劃，但稱首輪申請在6月14日才截止，未來幾日國泰才會公布是否申請。

第四季交中長期發展評估

國泰港龍快運重組否待定

賀以禮又稱，管理層正就國泰的中長期發展評估，第四季將建議呈交董事會，評估工作將十分全面，包括營運規模、公司架構、市場前景、區域需求等，至於會否涉及國泰港龍及香港快運的重組，賀以禮表明「目前未有，這一刻亦不知道會不會」，要待評估結果。他也表明，無論是高檔（Premium）還是廉航，國泰都會兩者兼顧，但現時說會側重哪一邊是言之過早。

按政府規定，參加保就業計劃的企業未來半年不能裁員，換句話說，就算國泰決定申請保就業計劃，如果年底的評估認為有需要縮減規模，還有可能在今年底後縮減人手。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅則看好國泰前景，她認為國泰年初的200億元現金估計可用到7月底；獲政府注資後至少可以支持一至兩年，足夠在疫情結束後繼續其長遠發展。尤璐雅亦估計，國泰中長期發展策略可能會削減北美及歐洲航線，轉為發展往來東南亞、日韓的短途航線為主。此外，因國泰港龍仍然是經營內地航線的品牌，或暫時不會改變。

明報記者