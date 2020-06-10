分析：貿戰下或直航斷絕 救國泰可保貨運窗

【明報專訊】國泰財困，政府出手支援，綜合學者及前官員分析，當局不單純考慮一旦國泰倒閉而間接影響貨運物流業及旅遊業所造成的骨牌效應經濟影響，亦涉及《基本法》訂明「保持香港的國際和區域航空中心的地位」的政治責任，加上近日中美角力升級，一旦雙方交惡致直航貨運斷絕，保留國泰的全球貨運網絡可為內地保留貨運窗口，借香港進出貨物，故今次決定料亦涉及國家利益。
獨營全球17貨運航點 倒閉或致骨牌效應
空運貨量佔全港整體貨量約2％，但貨運總值佔全港貨值40％，國泰則佔空運量的41%份額，空運業是香港社會和經濟活動的關鍵基建，例如全港日本餐廳的魚生很大部分靠國泰運輸，國泰一旦倒閉，打擊下游的零售及飲食業。財政司長陳茂波昨指出，國泰是香港最大航空集團，全球逾220個航點中，有49個客運航線，及17個貨運航點，僅由國泰營運。
中大學者：航空物流共佔GDP 8%
中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，本港航空業約佔本地生產總值約5%，連同物流業合共約8%，本身比例已不算小；另外，航空業亦支援其他行業如貿易及旅遊業，國泰是行業旗艦亦是香港重要品牌；羅又指，航空公司需時建立航點，航點不單是本港的事，亦要對方同意才成事，若國泰退出市場，看不到短期內會有另一間航公司可以代替。他稱近年本港航空業有其他公司加入，但未能追上國泰規模。
羅祥國稱，國泰財困與港航不同，國泰本有盈利只是受疫情影響，政府出手只是助其渡過難關，與外國做法相似，又稱港府出手已較遲。
麥萃才：政府不想長期持有 如金融海嘯救銀行
浸大財務及決策系副教授麥萃才表示，政府出手救國泰與早前直接注資救海洋公園不同，國泰向政府發行195億元優先股，日後國泰需向政府贖回，顯示政府亦不想長期持有。今次是國泰主動向政府求助，政府在市場失靈下注資，他認為是合理安排。麥萃才稱，若國泰倒閉，除了大量員工失業，更會形成骨牌效應，單是貿易行業已涉及70萬人飯碗，對本港經濟結構會有一定影響，故政府必須出手，情况如2008年金融海嘯，美國政府出手救銀行，目的不但保住銀行，還有下游的經濟活動。
除了經濟考慮，有熟悉航空政策的前官員分析，當局今次決定與主權相關亦屬正常。他解釋，一旦失去國泰，對香港須按《基本法》保持國際和區域航空中心的地位會構成重大影響，這遠比錢更重要；對中國而言，很多內地貨物經香港進出，一旦中美交惡制裁升級致中美貨運不可直航，保留國泰航線可為內地保留貨運窗口，例如南方航空運貨到香港再由國泰機送到全球。
明報記者
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