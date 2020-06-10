分析：貿戰下或直航斷絕 救國泰可保貨運窗

獨營全球17貨運航點 倒閉或致骨牌效應

空運貨量佔全港整體貨量約2％，但貨運總值佔全港貨值40％，國泰則佔空運量的41%份額，空運業是香港社會和經濟活動的關鍵基建，例如全港日本餐廳的魚生很大部分靠國泰運輸，國泰一旦倒閉，打擊下游的零售及飲食業。財政司長陳茂波昨指出，國泰是香港最大航空集團，全球逾220個航點中，有49個客運航線，及17個貨運航點，僅由國泰營運。

中大學者：航空物流共佔GDP 8%

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，本港航空業約佔本地生產總值約5%，連同物流業合共約8%，本身比例已不算小；另外，航空業亦支援其他行業如貿易及旅遊業，國泰是行業旗艦亦是香港重要品牌；羅又指，航空公司需時建立航點，航點不單是本港的事，亦要對方同意才成事，若國泰退出市場，看不到短期內會有另一間航公司可以代替。他稱近年本港航空業有其他公司加入，但未能追上國泰規模。

羅祥國稱，國泰財困與港航不同，國泰本有盈利只是受疫情影響，政府出手只是助其渡過難關，與外國做法相似，又稱港府出手已較遲。

麥萃才：政府不想長期持有 如金融海嘯救銀行

浸大財務及決策系副教授麥萃才表示，政府出手救國泰與早前直接注資救海洋公園不同，國泰向政府發行195億元優先股，日後國泰需向政府贖回，顯示政府亦不想長期持有。今次是國泰主動向政府求助，政府在市場失靈下注資，他認為是合理安排。麥萃才稱，若國泰倒閉，除了大量員工失業，更會形成骨牌效應，單是貿易行業已涉及70萬人飯碗，對本港經濟結構會有一定影響，故政府必須出手，情况如2008年金融海嘯，美國政府出手救銀行，目的不但保住銀行，還有下游的經濟活動。

除了經濟考慮，有熟悉航空政策的前官員分析，當局今次決定與主權相關亦屬正常。他解釋，一旦失去國泰，對香港須按《基本法》保持國際和區域航空中心的地位會構成重大影響，這遠比錢更重要；對中國而言，很多內地貨物經香港進出，一旦中美交惡制裁升級致中美貨運不可直航，保留國泰航線可為內地保留貨運窗口，例如南方航空運貨到香港再由國泰機送到全球。

明報記者