用「土地基金」注資 議員斥政府繞立會 拒承諾不裁員 國泰工會失望

【明報專訊】國泰財困，政府動用「土地基金」的資金投資國泰發行的優先股，公民黨立法會議員譚文豪質疑，以土地基金投資，毋須經過立法會審批及監察，擔心如果國泰日後再面臨財政危機要申請破產時，政府的投資會化為烏有，又擔心開了壞先例。國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏則對國泰拒絕承諾不裁員表示失望。
財爺：動用基金已保障公帑運用
譚文豪憂「觀察員」有政治任務
據立法會文件顯示，現時政府的土地基金結餘約為2197億元。財政司長陳茂波昨日表示，基金授權政府有此權力，而立法會討論撥款需時，認為動用土地基金已保障公帑適當運用。
譚文豪說，理解政府需要拯救國泰，惟政府需要解釋為何資助如此龐大的金額。他又稱，政府注資，有權委派兩名「觀察員」入國泰董事局，擔心目的是執行政治任務，清算國泰員工。對於國泰昨公布將實施新一輪高層減薪及員工自願放無薪假，譚文豪要求政府參與融資的同時，加入條件確保國泰承諾不裁員或減薪。
職工盟主席吳敏兒希望政府注資後，國泰能承諾不裁員，她提醒管理層，在經濟不景氣時削減人手，疫情過後當需要人手時，未必可以即時訓練足夠的人。吳敏兒認為可以參考SARS時情况，考慮放無薪假，以及將部分全職轉為兼職。
國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏稱，前日（8日）工會與國泰代表會面，談第二輪員工自願放無薪假計劃細節，會上工會要求國泰不應強迫員工放無薪假，但她引述公司表示希望全體員工參與。王思敏對國泰獲政府資助、仍要求員工放無薪假及拒絕承諾不會裁員感到失望，稱不少員工仍擔心會被裁員。工會促請國泰提高資訊透明度，並及早向員工交代細節。
機管局：歡迎計劃
機管局表示，歡迎政府的資本重組計劃，又指新冠病毒疫情為航空業帶來前所未見的挑戰，國泰作為香港主要的基地航空公司，維持其競爭力及運作，對鞏固香港的國際航空樞紐地位至為重要。
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