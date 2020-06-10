用「土地基金」注資 議員斥政府繞立會 拒承諾不裁員 國泰工會失望

財爺：動用基金已保障公帑運用

譚文豪憂「觀察員」有政治任務

據立法會文件顯示，現時政府的土地基金結餘約為2197億元。財政司長陳茂波昨日表示，基金授權政府有此權力，而立法會討論撥款需時，認為動用土地基金已保障公帑適當運用。

譚文豪說，理解政府需要拯救國泰，惟政府需要解釋為何資助如此龐大的金額。他又稱，政府注資，有權委派兩名「觀察員」入國泰董事局，擔心目的是執行政治任務，清算國泰員工。對於國泰昨公布將實施新一輪高層減薪及員工自願放無薪假，譚文豪要求政府參與融資的同時，加入條件確保國泰承諾不裁員或減薪。

職工盟主席吳敏兒希望政府注資後，國泰能承諾不裁員，她提醒管理層，在經濟不景氣時削減人手，疫情過後當需要人手時，未必可以即時訓練足夠的人。吳敏兒認為可以參考SARS時情况，考慮放無薪假，以及將部分全職轉為兼職。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏稱，前日（8日）工會與國泰代表會面，談第二輪員工自願放無薪假計劃細節，會上工會要求國泰不應強迫員工放無薪假，但她引述公司表示希望全體員工參與。王思敏對國泰獲政府資助、仍要求員工放無薪假及拒絕承諾不會裁員感到失望，稱不少員工仍擔心會被裁員。工會促請國泰提高資訊透明度，並及早向員工交代細節。

機管局：歡迎計劃

機管局表示，歡迎政府的資本重組計劃，又指新冠病毒疫情為航空業帶來前所未見的挑戰，國泰作為香港主要的基地航空公司，維持其競爭力及運作，對鞏固香港的國際航空樞紐地位至為重要。