港府認購195億元優先股 5年後未贖9厘息 國泰可推遲付

首3年年息3厘 國泰可隨時贖回

不過，值得注意的是，條款訂明國泰董事會可出於任何原因，選擇全部或部分推遲原定在股息支付日期應支付的股息，任何未支付的優先股股息將累計並構成「股息欠款」。一旦國泰未支付或延期支付股息，集團不可以現金或其他方式分派股息，亦不可贖回、回購任何初級債務或平級債務。優先股在股東大會沒有投票權，除非是討論國泰清盤或更改優先股權利。

另外，國泰同時向港府發行逾4.17億股認股權證，每份行使價為4.68元，較國泰昨天停牌前收市價折讓47%，總行使價為19.5億元。該筆認股權為期5年，港府可轉讓，但若轉讓給國泰的競爭對手或主要股東，須得到國泰事先同意。

78億過渡貸款 一年內任提取

至於總額達78億元的過渡貸款，政府容許國泰可以由昨日起至多12個月內，一筆過或分多次提取，每筆貸款於提款日後18個月到期，貸款年利率為本港銀行同業拆息（HIBOR）加1.5厘。按一般商業貸款而言，會以3個月HIBOR計價，昨天報1.01887厘，即該筆過渡貸款年利率若昨天定價將為2.51887厘。

在貸款下，國泰某些飛機及相關保險將會作為抵押品。如果任何一架設抵押的飛機損壞，收到的相關意外保險賠償金會用於提前償還過渡貸款。另外，如國泰未能在今年8月31日或之前完成供股，政府或會取消過渡貸款，並要求全額償還已提取的過渡貸款。