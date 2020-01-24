政府斥292億 入股借貸救國泰 派兩「觀察員」入董事局 陳茂波：無意入主長揸

有發言權無投票權 留至還清贖股

雖然政府明言不會干涉國泰日常運作，不過仍有權任命兩名「觀察員」進入董事局，並有權對接國泰管理層及了解信息，有發言權但不會有投票權。「觀察員」會留在董事局，直至國泰償還所有貸款並清付所有利息，以及贖回所有優先股為止。

國泰集資409億 發優先股認股權

陳茂波：料港府回報率可達7.5%

由國泰公布的資本重組計劃，集資總額最多409.5億元。當中港府有份參與的部分，主要是優先股及認股權證發行，以及過渡貸款，涉資共292.5億元，等同國泰停牌前市值347億元的84%。國泰建議，向港府發行1.95億股優先股，總認購金額為195億元；及發行不超過4.17億認股權證，總行使價最多19.5億元。另外，港府會為國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額78億元。

財政司長陳茂波認為，航空服務對本港整體經濟發展具策略意義，是保持國際航空樞紐地位的基礎，政府須全力捍護，同時顧及本地經濟發展、市民出行需要，因此需要支持具規模的本地航空公司。他續稱，政府在作出決定前有參考外聘財務顧問意見，並估計港府在此項投資中，可獲取的預期內部回報率達4%至7.5%，較土地基金過去6年投資於外匯基金組合所得的平均回報率3.7%為高。

「觀察員」人選未定 不由官員出任

陳茂波強調，政府委派「觀察員」的目的只是為了保障政府投資權益。他說，對於觀察員的人選暫未有決定，不過肯定不會由政府官員出任，有意從法律、會計及商界等專業界別選出觀察員。根據協議，在贖回優先股及償清過渡貸款之前，太古承諾繼續為國泰控股股東。

有學者認為政府在市場失靈（market failure）下，動用公帑救國泰合理，否則國泰一旦倒閉，間接影響貨運物流業及旅遊業，造成骨牌效應，有可能推高失業率（詳見A5）。

稱救國泰考慮港航空樞紐地位

港航財困未出手 陳：疫前已出事

早前本港另一間航空公司香港航空陷入財困，未獲港府出手打救。陳茂波對此解釋，國泰與港航的財困問題不可同日而語，因為港航早在新冠肺炎開始前已經出現財困，相反國泰的財困只是基於疫情下市場失效。他同時提到，香港在全球的220多個航點中，有49個客運點及14個貨運航點只有國泰提供服務。

問及如果首輪注資方案未見效，政府會否有「Plan B」，陳茂波未有明確回應，只重申本港航空樞紐地位並非一日可建立起來，航空公司經營的入場門檻高，同時涉及航權等複雜問題，一旦國泰倒閉，所持航權或會拱手讓人。至於政府預計投資國泰在何時才能開始有回報，陳茂波指出，今次屬中期投資，期望3年後可有回報。

國泰連同去年收購的香港快運，在港共聘用約3萬名員工，以2018年的航班座位計算，佔本港機場逾五成市場。港府是透過一家名為「Aviation 2020 Limited」的公司向國泰注資及貸款，此為一家根據《財政司司長法團條例》（香港法例第1015章）設立、由財政司長法團全資擁有的在香港成立的有限公司。本報翻查公司註冊處發現，Aviation 2020兩名董事為財經事務及庫務局兩名常任秘書長劉焱及李美嫦。

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