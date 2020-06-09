祿泉樓確診老婦危殆 血漿治療無效

港大微生物學系研究團隊在瑪麗醫院及東區醫院招募確診者及普通患者各18人，發現12名確診者（67%）有嗅覺障礙，當中兩人沒其他病徵。研究又發現，大部分確診者並無鼻竇炎、嗅裂阻塞等病徵，但在患者鼻黏膜下發現CD68+巨噬細胞帶有新型冠狀病毒抗原，意味即使炎症不嚴重，但病毒可導致「嗅上皮」的滲透性感染。

由內地抵港者須強制檢疫的規例生效期延至7月7日，財經事務及庫務局昨公布，豁免部分上市公司的董事或行政人員強制檢疫安排，較上月底的豁免範圍新增行政人員。新機制涵蓋聯交所上市並已納入恒生指數、恒生中國企業指數或恒生綜合大型、中型或小型股指數的公司，該批公司佔在港上市公司總市值約95%。

檢疫豁免增上市公司行政人員

合資格公司每月可提名兩人

財庫局發言人表示，在一個曆月內，每間合資格上市公司只可提名最多兩人申請豁免，行程必須涉上市公司必要運作有關公務，例如出席董事會會議、公司業務檢討會議、與客戶舉行會議或處理法律文件。每名獲提名者在每個曆月只可從內地來港，或前往內地後返港時獲一次豁免檢疫。此外，同一名董事或行政人員在同一曆月內不可多次申請。獲豁免者只可以前往及逗留於涉及公務的內地城市或地區，到港後14天內須接受醫學監察（包括量體溫），並向衛生署呈報任何不適。

明報記者

（抗疫新階段）