21銀行參與 多間推1萬元抽獎吸客

有推現金回贈 有推定期利息優惠

中銀香港（2388）稱，新客戶於8月31日或之前，以手機開戶並經該行收取款項後，開立港元定存戶口可獲1000元定期利息優惠。恒生（0011）客戶在9月30日前經網上及手機銀行登記，將自動進入抽獎，該行將會抽出5份1萬元現金獎，以及9000份20元現金獎賞。

東亞（0023）客戶由6月21日起，透過其電子渠道登記計劃，將獲邀參加抽獎，有機會獲取1萬元現金獎賞；參與客戶於推廣期內每一次以轉數快交易，可獲取額外一次抽獎機會。工銀亞洲表示，新舊客戶透過電子渠道申領政府1萬元，可獲50元現金回贈；若客戶成功推薦一名全新客戶申領款項，可額外獲贈50元禮券或參加1萬元現金回贈抽獎活動。

虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）早前亦稱，新客戶使用開戶碼「WANT11K」開戶後，經該行收取1萬元津貼可獲600元現金回贈，兩周內邀請兩名用戶成功開戶可再獲400元。