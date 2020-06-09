政府：蒐市民資料遵私隱例 不作其他用途

財政司長陳茂波表示，政府派錢安排除要方便快捷，亦要安全穩妥處理市民資料，曾做兩輪測試確保資料安全。他說使用電子銀行登記的市民，不用填寫個人資料，但要回答指定問題；市民亦可透過銀行網頁登記，不用填名，只要填身分證頭數個號碼及銀行戶口，銀行會確認資料，即使有假網頁，亦未能取得特別資料。

資料留7年 私隱署：接納屬合理要求

私隱署昨表示，相信現金發放計劃能符合《私隱條例》要求，公署亦留意到該計劃的「收集個人資料的聲明」列明，所收集的資料主要會用於該計劃發放現金，以及政府日後為鼓勵本地消費、紓緩市民經濟壓力而推行的計劃；政府及參與計劃的銀行，如要將這些資料用於其他新目的，必須得到資料當事人的自願和同意。對於計劃提到相關資料會保存7年，私隱專員接納屬合理要求，亦符合原來目的實際所需，又稱7年是現行涉及財務資料的一般期限。