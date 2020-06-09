1萬元6‧21可申 跨平台谷消費 最快7‧8到手 零售餐飲擬推儲分優惠

派錢會否加碼 陳茂波：態度開放 不靠一招

被問到會否「加碼」派錢，陳茂波說會持開放態度，但稱協助市民及穩經濟不能單靠派錢一招，政府已在財政預算案及兩輪防疫抗疫基金，為市民提供退稅等援助，亦協助特定行業，共涉2800多億元。

所蒐個人資料儲7年 授權日後類似計劃

政府今年2月公布「現金發放計劃」，昨公布詳情。為了日後推行類似計劃時可更有效率，政府昨啟用的「現金發放計劃網頁」提及，希望透過現金派發計劃所收集的資料，「要求市民同意授權政府日後如推出類似計劃時，可運用有關個人資料，有關市民便毋須再登記」。現金發放計劃收集的資料會儲存7年，之後再檢討。

陳茂波表示，派錢計劃6月21日起接受登記，由於涉及700萬市民及700億元公帑，政府設計計劃時一方面要簡單方便，亦要安全穩妥，保障市民資料安全（見另稿），讓市民盡快收到款項。

按照計劃，合資格市民可透過網上或書面登記，陳茂波表示若市民希望盡快收錢，應盡量上網登記，經個人戶口直接收錢；如沒銀行戶口，亦可通過香港郵政登記，以安排收取支票（派錢日程見表）。

本月21日是星期日，陳茂波說當日銀行會照常營業，方便市民交表。他又稱，公布預算案時提及行政費預料約10億元，最新估算不超過5億元。

餐飲業旅遊業合作推本地短線遊

陳茂波近期約見零售、飲食等業界，呼籲跨行業合力推出優惠推廣，鼓勵市民消費。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府派出700億元，估計當中約300億元會花在餐飲及零售業，稱業界正籌備跨平台宣傳及優惠，例如推出手提電話應用程式，市民消費可儲積分，更可跨界別使用；又稱餐飲業會與旅遊業合作推出本地短線遊，同時惠及兩個行業。他又表示，無論平民或高檔餐廳都會推出「較大幅度的優惠」，希望刺激消費。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，近期疫情紓緩，不少商場已開始加強宣傳，但稱有業界擔心引來示威者聚集，故未有高調推廣。一田百貨總經理（市務部）謝素嫻表示，會研究宣傳及優惠計劃，預料市民於7月中陸續收到款項，會推出「抵買、實用」的貨物，令市民消費之餘「亦會覺得筆錢用得其所」。

議員促防院舍長者款項遭挪用

立法會議員張超雄關注該1萬元「是否真正可去到居住院舍的長者之手」，他說過去有院舍監護人挪用長者綜援金，預料今次計劃亦會出現類似問題，他會向社署反映，防止款項被挪用。

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