坐「冤枉監」72天 大學生患焦慮症 眾籌入稟向警索償 帳戶遇襲92萬被凍

據悉，由去年6月9日至今年5月29日，反修例案件中獲撤控的有36人，J應是其中一人。

保釋間涉管有武器 再申保不果

九十後的J在美國讀大學，反修例運動去年6月爆發時，他趁假期回港。去年11月初，他在一場示威被捕，帶上法庭起訴後准保釋。約兩周後，警員喬裝送貨員，將一個郵包送往J的住所，郵包寫有J的地址，他的母親簽收時被捕，隨即被帶返警署。J當晚往警署報到，同樣被捕。

兩日後，J再被押上法庭，這次面對一項企圖管有攻擊性武器罪，指稱他管有涉案由美國送往香港、內有丫叉和鋼珠的郵包。裁判官基於他涉於保釋期間再犯，拒絕保釋申請。

難忘除夕夜細聽收押所外口號聲

J形容，扣押的每一日都感心灰意冷，特別是收押所舊翼約60多名「手足」和他一樣多次被拒保釋，「會想認罪、認命」。他印象最深是去年除夕夜，從高院申請保釋失敗而回後，他和眾人聚在活動中心，凝神傾聽支持者在外面喊口號和倒數。雖然倉友都當收音機是寶物，但當時有人刻意拔走天線，以仔細聽牆外聲音。J說當刻想起母親為他入廟求符水、女友約他外出過節，所有事情都因保釋失敗而落空，一口氣抽了4包煙。

直至今年2月，控方主動撤回J的控罪，他獲當庭釋放，「由地獄上到天堂」。即使如此，J說還押時無法安眠，不但被冠上罪名，亦要忍受牀邊蟑螂出沒、蓋夠5塊毛氈才能保暖，種種問題令他患上焦慮症，現要靠藥物維持情緒平穩。

只想警道歉 「1000萬也換不到兩個幾月」

J希望入稟區院民事索償，追究警方是否在證據不足下提控，以及檢視相關人員有否行為失當。他逐一列出郵包案疑點，包括他沒有信用卡，涉事的網購紀錄成疑等。J說索償金額不重要，最希望警方道歉：「我想法官看看，有什麼地方出錯……就算你給1000萬我，都換不到兩個幾月。」

他原打算眾籌律師費，民事追究警方有否濫控，但眾籌平台帳戶最近遭惡意攻擊，過去一個月籌得的逾92萬元被凍結，帳戶暫時封鎖半年，他正聯絡不同政治組織，商討下一步計劃。

明報記者 余卓祈

（反修例風暴）