控暴動再被捕 90後：不捨媽媽，惟不想放棄

前線退後勤 「保護手足」再被捕

小丑去年夏天首次在示威現場中被捕，其後被控暴動。他心知不可再上前線，故在後勤做了他認為可「保護手足」、減少被捕人數的事，但仍再一次被捕。小丑說整個被扣留的過程都好害怕，「擔心直接就還押我，突然之間就是最後一次見媽媽、朋友」，「我不想在荔枝角收押所聽到手足在外叫口號」，不過最終被拘留48小時後獲釋。

說起母親，小丑形容他被捕前母親是「淺黃」，但後來漸漸明白示威者為何以要堵路、破壞去表達訴求。小丑兩度被捕，母親在他面前的反應較平淡，小丑打聽下才知，母親為了他的事在朋友面前落淚。

惦記親友前途 非豁達「話坐就坐」

小丑說自己沒有很偉大，「不是如此豁達，話坐（入獄）就坐」，心中仍會惦記親人及自己工作前途。被起訴暴動後，他稱有小心衡量如何參與抗爭，貼文宣、去和平遊行「湊人頭」、當「家長車」載示威者離開等低風險行動是他常做的事。他舉例，參與遊行他盡量不會帶袋，避免被警察截查，亦會在活動前觀察環境，「會先行一次橫街窄巷，看看警察的佈防」。

怕累公司辭職 獲聘議助示威現場「監警」

被起訴後，小丑笑言律師命令他「什麼都不要再做」，不過他堅持要上街，因為「想人知道，有一群人仍未放棄」。第二次被捕後，小丑有感「對不起舊公司」，辭去全職工作，幸獲區議員聘請為議員助理。他認為可以另一種身分，在示威現場監察警方執法，亦算是在運動中找到另一角色。

明報記者 艾博瑜

（反修例風暴）