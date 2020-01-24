350人多次被捕 17歲生遭拘9次 佔總被捕者4％ 學者：民意未消 重複示威

9000被捕者 學生佔四成

根據警方消息，截至上月29日，反修例運動拘捕人數達8981，逾3600人是學生，佔比達四成。據悉，被捕次數最多的是一名17歲學生，去年11月至今年5月被捕9次，最近一次涉及5月27日的示威。該少年曾向警方報稱多個身分，包括職訓局、HKU SPACE及IVE學生等，亦曾自稱無業，涉及罪名包括非法集結、藏有工具作非法用途及阻街等。

6人四度被捕 包括小六生五旬漢

據悉，近9000名被捕者中，近4％被捕多於1次，共約350人；其中6人被捕4次，包括一名12歲小六男生，他經常在西九龍尤其是旺角示威出現，主要涉及在場逗留及叫囂，涉嫌公眾地方行為不檢等。同樣被捕4次的還有5名男子，3人年約20多歲，1人18歲及1人57歲（見圖）。

警官：比率不高 重犯率應不止4%

對於被多次拘捕的比例近4％，有警官認為比率不算高，因這類犯罪與心中價值觀及理想、理念有關；但認為重犯比率應不止4％，只是大部分人未有被捕。

研究社會運動的香港恒生大學社會科學系助理教授鄧鍵一同樣認為，4%重複被捕率不算高，加上警方最近較常「大包圍」拘捕示威者，或未見到他們有具體的激進行為，認為重複被捕者可能只是「不幸運」。

不過，鄧鍵一認為在示威現場被捕風險增加下，仍有不少人重複上街，是因「仍有很多事積壓在心裏」，即使撤回修例，「但7．21、8．31等事件，公眾仍覺得未有交代」，故民意未消退。他說根據研究，大部分支持反修例運動的人仍接受激進行為，而「港區國安法」將會是影響香港示威潮的其中一個議題。

陳虹秀：示威者感和平無用 難勸喻

經常接觸被捕示威者、曾在示威現場協調而兩次被捕的社工陳虹秀表示，示威者認為自己所做的是爭取公義，但仍被捕，他們會難以接受。她又稱，因示威者不是殺人、強姦，他們曾用和平方式表達訴求而不獲回應，「沒有其他出路」；在此情况下，她說即使社工勸喻示威者亦不獲信任，只能提醒他們所做的事有何後果。

陳虹秀觀察到，被捕者來自不錯家庭背景或「問題家庭」比例參半；家庭背景較好的人較易得到家人支援及理解，但突然由安穩生活到面對動盪，對被捕者心理傷害更大。她分析這些人更易走向極端，一類人會變得更激進，也有人會什麼都不做，厭倦面對世界。

明報記者

（反修例風暴）