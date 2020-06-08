警政學者：市民不信政府 非單純警民關係

被問檢討委會進展 特首辦：沒補充

去年6月至今，反修例運動已有近9000人被捕，政府拒應示威者訴求成立獨立調查委員會，改提出成立獨立檢討委員會，邀請專家與學者獨立研究檢討社會深層次問題。行政長官林鄭月娥今年5月15日、即監警會公布審視反修例事件報告當日透露，有答允加入獨立檢討委員會的人因個人理由改變主意，政府會待疫情及經濟穩定後再考慮如何推展下一步工作。政府檢討工作無期，至於有否繼續尋覓人選、會否承諾本屆任期內成立委員會，行政長官辦公室回覆稱，行政長官已回應，沒有補充。

政府失市民信任 獨立調查最理想

何家騏相信經歷過去一年警民衝突後，需很長時間才可修補關係。他認為市民已對政府、政治制度失去信任及信心，最理想仍是成立獨立調查委員會，全面調查反修例運動的各方，包括示威者、警察，才有助社會找到出路。

（反修例風暴一周年）