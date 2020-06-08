採訪後記：雙方立場不變，至少表白心底話

參與對談的示威者陳同學（化名）解釋，每次用武力都是為保護自己，掟磚或汽油彈是為了掩護，讓眾人逃走，不會考慮警察會否受傷，「雙向吧，他拿把槍對住我們射的時候，（武力）真是不對等的」。他每次抗爭都押上前途賭注，不會有太多道德枷鎖。

「警員行為警隊孭飛 全是過街老鼠」

不過，他有感李sir（化名）也是有血有肉的人，予以尊重，但認為對方的理性只屬個別例子，無法掩蓋過去多月親眼目擊警方的言行形象，「我不理會是哪個警員做，你有無人被清算過？是沒有的，是你成隊警隊『孭飛』，所以點解話個個都是過街老鼠就係是這個意思」。

欣賞陳同學熱誠 盼開導示威者

曾拘捕示威者的李sir始終不認同暴力抗爭。他說會欣賞陳同學對社會有熱誠，但想勸他使用和平手法，不要傷人，勿放自己在危險的位置，「我自己想多向示威者講解，非常樂意，希望見一個一個的開導」。

（反修例風暴一周年）