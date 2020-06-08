衝突對戰各守一方 電話對談放下心防 勇武防暴對談：政府仍避問題

【修例一周年。系列之一】

去年反修例示威浪潮席捲全城，防暴警李sir（化名）與主張勇武抗爭的陳同學（化名）各守一方陣線，本報在運動一周年前夕，安排兩人電話對話，討論警隊執法、雙方武力、抗爭手段與前路。李sir欣賞同學關心社會，稱抗爭者最漂亮一仗是用和平投票方式在區議會選舉大捷，質疑為何要用暴力抗爭；陳同學有感街頭抗爭，才令市民發現社會問題，「和勇不分」始令運動走得更遠。陳同學又批評有警察濫暴但不問責，令市民憤怒。雖然雙方立場迥異，但二人有共同看法：政府至今仍逃避解決社會問題。

明報記者 陳柔雅 鍾妍 李以莊

「6‧12警似玩槍game」 自此勇武

去年6月12日大批市民到金鐘示威阻止立法會修訂《逃犯條例》二讀，爆發激烈警民衝突，黑壓壓的人潮裏，陳同學是其中一人。他說目睹示威者遭槍擊中，當刻警方武力令他嘩然，「我覺得警察好似玩槍game」，自此勇武抗爭。他信奉以暴制暴，稱擲磚或汽油彈只為保護自己，減慢警察推進，相比警隊槍械，「示威者只是以卵擊石，武力根本不對等」。

前線防暴警李sir，曾拘捕制服示威者，曾經遭磚擲傷，他說磚頭或汽油彈殺傷力遠比示威者想像大，着陳同學重新審視想法，「你如果關心社會、繼續上街，我覺得無問題，但希望你下次扔磚或汽油彈前想一想家人、自己，「反思一下對於被擲磚、汽油彈的警察甚至市民，犯了什麼罪要受到如此致命傷害。」

認有同袍躁動過火 不認為沒機制監管

談到何以市民對警隊憤怒，陳同學說警隊掌控公權力，但屢有警員濫用武力，卻沒問責，「好像無王管」。李sir不認為沒機制監管，如有同袍違規，將承受後果。他承認有同袍執勤時躁動、言行過火，但衝突前所未有，任由再多訓練，警員在混亂環境難免不安恐懼，未必每個行動克制。他同意警員不應朝示威者頭部發射槍彈，制服示威者後不應再用武力發泄。

勇：選擇性執法衍生私了

警：7‧21調配人手問題

7．21元朗白衣人事件，39分鐘無警執法，被指重創警隊形象，李sir否認警黑合作指控，認為調配人手與督導有改善空間，例如兩名經過元朗站的警員或可用適當武力或留在現場上報情况，但陳同學不相信事件單純調配問題所致。

運動中期出現「私了」 、「裝修」藍店，在陳同學眼中，它反映「怒氣無處宣泄」，但行動有目標，又指警察在黃藍衝突選擇性執法，社會才衍生「私了」文化。李sir不認同，質疑做法有違示威者追求的民主自由，「當你們光復後，還是要管理這些持不同意見的人，這是否另一種滅聲？」李sir形容「和勇不分」是咒語，一些暴力行為令示威者失去支持，但陳卻覺得正因為和勇不分，才令運動走得更遠。

「記不記得你們贏過最漂亮一仗是什麼？」李sir反問，「是區議會選舉，影響多深遠，不止是民意表態，更表達對政府不滿，是能夠在制度改變，無人因為投票被捕、坐監，你仍有辦法改變」。陳同學認為，除議會戰線，街頭抗爭、黃色經濟圈等都缺一不可，「如果不是街頭抗爭，就不會令市民發現香港有這麼多問題」。

防暴問期望怎處理堵路

陳：有些事大家必須做

「警察不等於一定支持政府，我們都好失望，警察不希望與民為敵，但不得不處理示威者的違法行為」，李sir說投身警隊是想服務市民，對警察突然成為市民中的「黑警」很不開心。他反問示威者期望警察如何處理堵路等行為，陳同學說：「我其實覺得有些事是你們必須做，但有些事我們都必須做。只期望大家不要打得太甘」。

政府不答允「五大訴求」，包括成立獨立調查委員會。李sir說他個人立場中立，但有同袍質疑示威者未必願作供，委員會變相只針對調查警隊。陳同學亦承認，若同時被拍攝到扔磚及遭警員打，他是不會作供，因為或要坐牢，但稱「真相愈辯愈明，是建基於同一事實」，解決風波第一步仍靠獨立調查委員會。

陳同學認為，政府一直迴避如何解決社會紛爭，而李sir亦認同，政府仍在逃避問題，終究要解決，但冀在事件降溫下，不再有人受傷、受害或被捕，「令社會能夠真正回復到能夠正視、解決問題」。

（反修例風暴一周年）

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