楊潤雄：倘師生校內違國歌法 校方無力處理可報警

楊潤雄昨在商台節目《政經星期六》被問到若有人在奏唱國歌時表達對政府的不滿，他說「每一個人對政府都有不同意見，但不代表我們應該怎樣處理一個國歌」。若然校內有人違反國歌法，他認為若是教職員，即需視乎情况跟進，「程度去到什麼，只是說幾句，還是有行動。學校覺得如果係大件事到需要報警，我覺得可以」；若是涉及學生，「學校盡能力幫他改變，懲罰也是一個方法」，但「如果嚴重性是破壞了一些東西，學校覺得已經超乎可以處理，當然都可以尋求執法機構幫助」。

他在節目後補充，「但如果發生一些事情是影響學校的運作或者破壞同學之間的關係，又或者影響到其他人，學校如果覺得處理不到的時候，當然可以尋求例如警方的幫助」。對於「港區國安法」，他說會等待條例落實後，再考慮在課程中如何將國安法的精神和內容在學校內教授。

教聯黃均瑜：倘無即時危險 不需報警

中學校長會主席鄧振強說，過往學校若面對盜竊等，通常會先聯絡警民關係組的學校聯絡主任，除非學生有即時安全問題，否則不會馬上報警。教聯會會長黃均瑜亦稱，目前教育局對報警沒具體指引，全由學校判斷。

至於國歌法生效後處理方法，黃均瑜認為若有學生在播國歌時表現不尊重，如發出噓聲，校方可先聆聽學生看法，如無即時危險，校方不需第一時間報警。他說學校是教育的地方，學生有不同反應是需要教育，報警與否，大原則是「校方處理不到才報警」。他認為做法同樣適用於港區國安法。

鄧振強料國安法後校園討論空間減

鄧振強說，過往一年反修例運動延續，5月27日復課後感到「校園是寧靜的」，不認為將來會出現引致學校需報警的惡劣情况。面對「港區國家安全法」即將訂立，他預計日後校園活潑開放的討論空間將受影響。

（港區國安法）