23工會周日「罷工公投」 新公務員工會參與

目標6萬人 六成贊成通過動議

去年9月因反修例組成的「二百萬三罷工會聯合陣線」的罷工公投目標最少6萬人投票，六成票贊成就通過動議；各參與工會將按會章所訂定法定表決人數，決定是否通過議案，若有八成工會達到其罷工門檻，將發起分階段罷工，首階段為期3日、請年假「警示式罷工」，若政府堅持落實港區國安法，則啟動第二階段曠工式罷工。

新工會：維持中立 動議非表明反立法

香港資訊科技界工會主席鄧卓文稱，罷工公投時間及地點待公布，並指明白政治性罷工不受法律保障，參與罷工人數要達一定數量，令僱主承受不起「清算的成本」。香港酒店工會主席徐考澧認為，罷工公投最能表達民意，工會是法定組織，可以實名制表達有多少人反對港區國安法。

現有23個工會參與公投，大多屬反修例運動催生的新工會，會員人數共約1萬。有3200名會員的新公務員工會亦參與，主席顏武周稱會維持政治中立，因此其動議並非表明反對港區國安法，而是動議港區國安法會影響公務員權利及自由，並要罷工去保障港人權利及自由，目標3500人投票，若贊成票逾五成，即參與罷工。顏稱冀設10個投票站，一旦動議獲通過，將於6月中及月底發動兩階段罷工。

職工盟主席吳敏兒認為，23個工會是個開始，共1萬名會員亦是起步，公投當日仍會收會員，入會可即場投票，若不足6萬人投票，各工會將商議其他工業行動。

罷課平台同日投票：盼萬學生參與

中學生行動籌備平台昨亦宣布聯同「陣線」同日舉行罷工罷課聯合公投，中學生可到各投票站或網上投票，動議反對港區國安法及將以罷課阻止港區國安法在港實施。中學生罷課籌備平台發言人、香港眾志副主席鄭家朗稱，目標取得至少1萬名中學生的有效票，總票數有六成贊成將通過動議。

另外，醫管局員工陣線昨舉行第三次特別會員大會，通過將召開會員大會通知期由7天縮至5天、接受授權票，且在其行業獲4000人實名表示參與罷工、八成參與罷工工會的罷工人數達到其行業人數5%，陣線可即時發動罷工。

（港區國安法）