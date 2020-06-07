17區會通過促撤港國安法動議

【明報專訊】由民主派主導的17區區議會（離島除外）昨日在同一地點舉行特別會議，討論「港區國安法」事宜，離島區民主派議員亦有列席。會上17區區議會皆通過要求撤回「港區國安法」議案，「十八區民主派聯絡會議」輪任召集人、灣仔區議會主席楊雪盈會後稱，17區一同開會為史無前例，認為各區區議會主席運用權力決定會議場地及時間，會議亦具開會法定人數，符合《區議會條例》。
民政局：非有效會議不跟進
民政事務局昨回應查詢說，前日已發聲明指相關會議並非有效區議會會議，不會就有關討論事項作任何跟進，沒有其他補充。
會議在金鐘統一中心租用地方舉行。17區區議會主席先在台上輪流宣布會議開始，各區再分別就「港區國安法」議程討論15分鐘，主席再回到台前要求議員表決，最終17區區議會全數通過要求撤回港區國安法動議，議案內容指會反對任何形式收緊民主自由的法例，斥港區國安法摧毁「一國兩制」，把香港未來推向萬劫不復的深淵。
329人出席 楊雪盈：史無前例
楊雪盈說，昨日有329名民主派議員出席，形容為史無前例，強調17區區議會都有足夠開會的法定人數，而主席有權決定開會的地點和日期，認為昨日各區特別會議屬法定會議。對民政局前晚發聲明指昨日會議議題非地區層面事宜，不符區議會職能，並非有效區議會會議，楊反駁稱，過去建制派主導會議時，亦曾就「一地兩檢」等政治議題表決，認為政府雙重標準。
會上有區議員提出臨時動議，指要成立「香港公民議政平台」，聯合17區區議員，並要求各區立即表決，一度因規程問題出現混亂，最終部分區議會如東區、油尖旺、觀塘、深水埗等表示需要再返回區議會討論，未有立即通過動議。