人大按《立法法》工作 徵意見至少30日 駱惠寧：宣布了的事 會切實兌現

徵求意見 委員長會議決定不公布除外

中聯辦出稿稱，昨日召開聽取港區國安法意見座談會，有21名港區人代和全國政協參加，中聯辦主任駱惠寧在會上稱「宣布了的事，就會切實兌現」。截至昨日中午已收到36名港區人代和165名全國政協委員的201份意見書。稿中稱，會將座談會上收集的建設性意見轉交人大常委有關部門。

鄭若驊：中央將接見不同人士

不獲邀「最直接寫畀譚耀宗」

鄭若驊在商台節目中強調，港人就港區國安法有表達意見的渠道，中央稱將接見不同人士，包括香港法律專家、人大政協、關注組、團體。她提醒，港區國安法是全國性法律，不是香港700萬人的事，而是全國14億人的事。她希望法律專家用法律專業態度給意見；如不獲中央邀請，可在媒體上或向中聯辦提交意見，「最直接是寫畀人大常委譚耀宗」。

她說，《立法法》就常委會如何做工作，每一步都清楚列明。據《立法法》第29條，列入常委會會議議程的法律案，一般應當經3次常委會會議審議後再交付表決。第37條指列入常委會會議議程的法律案，應當在常委會會議後將法律草案及其起草、修改的說明等向社會公布，徵求意見，但經委員長會議決定不公布的除外；更列明徵求意見時間一般不少於30日，徵求意見的情况應當向社會通報。按「中國人大網」法律草案徵求意見欄目，草案一般徵求意見的時間為個半月，但港區國安法未公布草案，亦未開始徵求意見。

勞福局長羅致光在港台《星期六問責》被問到需否本地諮詢，他說社會人士有很多發表意見途徑，政府一定會聽到，社會氣氛很差時，政府與公眾互動，有公開論壇甚至以吵鬧終結，質疑作用有幾大。

（港區國安法）