鄭若驊：設特別法庭審理是好事 籲勿「講港獨」測試被捕 學者質疑以言入罪

香港大學法律學院首席講師張達明批評，鄭若驊「一方面講到不會以言入罪、不影響言論自由，但表述令人質疑是否真的不會影響言論自由」；他質疑，設指定法院由誰選擇法官、中央會否有前設。

鄭：港獨唔係好好玩啫

學生動源：從不是講玩 繼續推動

支持港獨組織「學生動源」的召集人鍾翰林回覆查詢稱，「推動香港獨立從來不是講玩」，知道是中共「眼中釘」，有「港區國安法」後會受到更大壓迫，必然有很大後果。他說，在港區國安法完成立法前，仍會繼續推動和「講港獨」；又批評政府一面稱言論無問題，但他相信一定會以言入罪，只是政府是否公開承認。

就有人擔心港區國安法影響言論自由，鄭若驊昨在商台《政經星期六》上重申人大有關《決定》的基本原則中，列明要保障香港居民合法權益，希望大家不要過分擔心。她說相信香港居民絕大部分都是愛國的，不會做顛覆分裂國家的事，惟「肆無忌憚」地推動港獨則不能接受。

社會關注人大制定國安法如何與香港普通法法制銜接，她說成文法不等於無法治，香港刑法的基本原則：無罪假定、舉證責任在控方、無合理疑點下才能定罪等，這些原則與中國刑法一致。

鄭稱指定法官較專門

張達明質疑由誰選 中央有否前設

被問到會否為牽涉國家安全的案件設特別法庭，鄭若驊形容「特別法院不是真係好特別」，現時司法制度都有專門做仲裁、商務、海事、家事的法庭等，由指定法官做某類案件是好的，因為較專門，所以如果有特別法庭是好事。

她強調，按《基本法》第63條，香港的刑事檢察工作由律政司主管，不受干預。被問到若中央有關部門或在香港設機構，與律政司的關係，她說「檢控會否叫我告就告、唔告就唔告，佢咪試吓叫囉，但我係不受干涉㗎嘛」。被問到會否接受內地提供的蒐證，鄭稱律政司會客觀持平考慮，相關部門如何蒐證要在文件中說明，律政司決定是否有合理定罪機會，會看證據是否獲法庭採納，「不是有個人講嘢，我們就當真」，會衡量證據可信性、力度。

接受內地蒐證？ 鄭稱客觀考慮

張憂檢控決定受左右

張達明回應稱，雖然都是用特別法庭的名義，但擔心內容和做法很不同；並提出疑問：所謂特別法庭由誰決定主理法官，找法官會否有另一些標準、有政治審查。他說，現時家事法庭的法官都是由司法部門自行決定，不會徵詢行政機關、外間意見，若為國安法設特別法庭，質疑中央政府會否有前設、影響司法獨立。被問應否接受內地提供的證據，張指現時不知如何運作，但內地提供的證據律政司是否夠膽不接受，擔心檢控決定會受左右。

他又稱，鄭若驊一方面說不會以言入罪，但上述籲人勿「講港獨」的表述令人質疑，是否真的不會影響言論自由。

大律師兼公民黨立法會議員陳淑莊質疑，鄭若驊叫人不要「講港獨」的說法是以言入罪，「最恐怖就是用一句說話去揣測別人的意圖，認為該人已經有行為或會有相關行為」。她說，意圖就是用環境證據去證明，她指罪行本身未必有追溯期，但擔心會否用以往的環境證據，去證明人們日後的說話是有意圖。

明報記者

（港區國安法）

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