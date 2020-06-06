上環暴動案 官指警查問違規 控方棄用女生招認證供

警查問未警誡

控辯未提 官：忍唔住要講

本案3名被告為新婚夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），及現年17歲的李宛叡，他們否認去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認1項無牌管有無線電器具罪。

主審法官郭啟安留意到，控方指稱第三被告李宛叡被捕後曾向警方說「去西區遊行」，惟相關警員卻疑未作警誡查問，有違警例。郭官稱，此議題涉及被告招認的自願性，事關重大，但辯方至今未提出，「見到大家都唔出聲，忍唔住我要講，無理由唔出聲坐喺到」。

代表李宛叡的大狀曾藹琪表示，其立場為被告「冇講過任何嘢」。控方則認同，第三被告並非在警誡下道出「去西區遊行」的說話。控方退庭考慮片刻後亦決定不會繼續依賴第三被告這句招認。郭官形容做法「公平，恰當」，及節省了法庭時間。

第三被告一方續盤問速龍小隊成員許庭魁，稱他或其速龍小隊同僚曾粗言辱罵被告，以警棍敲打鐵絲網，向當時16歲的被告誘使說「你咁細個，你自己出嚟，我唔拉你，會畀你走」；許不同意。辯方又稱許沒如實敍述拘捕過程，許亦不同意。案件押後下周一再續。

【案件編號：DCCC 872/19】

（反修例風暴）