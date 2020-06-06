許智峯控撞人的士司機危駕 官批傳票 反修例私人檢控首獲批 開槍警案受理否押後判

律政司昨未介入

派員旁聽 官請離席

根據《裁判官條例》，在私人檢控期間，律政司可隨時介入案件，接手有關程序。許智峯在庭外透露，昨日的內庭聆訊中，律政司派員入庭旁聽。裁判官詢問律政司是否已介入本案，律政司人員稱現時未介入案件，只想取得更多資料。裁判官遂拒絕律政司旁聽審訊，要求相關人員離席。本身為律師的民主黨中西區議員楊浩然稱，如果律政司介入或者終止私人檢控案件，可能會提出司法覆核。

律政司昨表示司法程序仍在進行，不適宜評論個別案件，不過一般而言，律政司決定是否接管私人檢控會考慮多項因素，包括維護社會公義、罪行嚴重程度及公平審訊的機會等。

許：踏出第一步還事主公義

許智峯引述裁判官林子勤稱，鄭國泉涉嫌危險駕駛的案件表面證據成立，因此法庭發出傳票，要求鄭國泉在下次聆訊出庭答辯。許表示法庭受理此案，代表起碼踏出第一步，可以還事主公義；又說不排除以更嚴重的罪名控告鄭國泉。

至於開槍警事件，許智峯表示裁判官需時考慮法律觀點及草擬的控罪，特別是企圖謀殺罪的指控嚴重，所以不作即日裁決。許表示目前難評估成功提控的可能性，但強調警員沒有特權濫用暴力。

官需時考慮開槍案法律觀點

首宗案件許智峯控告的士司機鄭國泉危險駕駛，指稱鄭涉於去年10月6日在深水埗駕駛的士剷上行人路撞人；另一案件，許控告去年11月11日在西灣河向一名男生開槍的警員一項企圖謀殺罪，以及一項意圖造成身體嚴重傷害而射擊的交替控罪。

【案件編號：ESMP258、346/20】

（反修例風暴）