2011年獲分房產現金 未獲澳娛股權

按照何鴻燊當年安排，何家長房黎婉華的後人未獲任何澳娛及上市公司股權，但獲分配淺水灣道1號大宅、其他港澳物業及部分現金，坊間估計長房承繼的財產最少超過30億元。長房女兒何超賢獲轉名持有淺水灣道1號大宅，何超雄則為物業交易市場常客，自2004年至2019年3月，先後沽出半山Branksome Crest、名門、寶雅山多項物業，套現2.89億元，估計獲利近9300萬元。

長房承繼財產料逾30億元

二房繼承生意料逾500億

何家二房藍瓊纓的子女則繼承上市公司信德集團（0242）股份，藉此直接及間接控制澳娛26.365%股權，與另一股東霍氏家族，穩控博彩旗艦澳門博彩（0880）逾半話事權；兒子何猷龍則繼承新濠國際（0200）。二房繼承「賭王」的生意及公司市值，估計最少500億元。

至於三房陳婉珍，除了繼承澳娛15.806%股權，另自2018年6月起加入澳博董事會，與二房及四房共治澳博，連同澳門漁人碼頭股份，她直接打理「賭王」的財產，價值最少18億元。

四房梁安琪則直接持有澳娛6.86%及澳博8.62%股權，市值近50億元。