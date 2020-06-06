賭王遺產分配 長房率先入稟 高院呈知會備忘 大狀：或有爭拗

法院批遺產授予要先通知

何超雄昨向高院提交「知會備忘」（Caveat），針對今年5月26日何鴻燊於養和醫院逝世的遺產事宜，要求法院批出遺產授予書（grant）前，先要通知何超雄的指定律師樓，否則不可在何鴻燊的遺產授予書上蓋章作實。根據遺產承辦處資料，知會備忘的有效期為6個月。

法政匯思成員、大律師何旳匡解釋，凡自稱與遺產有個人權益的人，均可向遺產承辦處申請知會備忘，當有自稱遺產執行人或管理人申請遺產，授予遺產認證書前，處方便會通知知會備忘登記人，而登記人此時可對遺產分配提反對，若未能解決紛爭，法庭便要開庭處理爭產。何說，遺產爭議通常牽涉遺囑真偽、死者立囑時精神或健康狀况等。對於今次何超雄的申請，何認為「幾大可能」引致爭產，並說「假如家族人士有共識，就唔需要入知會備忘，可能有啲嘢要拗」。

何超雄上月曾入稟高院，要求同房三姊何超賢向其律師團隊交出亡母、黎婉華兩個信託基金，即Stanley and Clementina Family Trust和The Clementina Ho Trust的信託契約、資產分配文件，2013至2015年的3份會議紀錄，以及本年1月15日的會議紀錄和簡報內容，以研究日後採取法律行動。

賭王喪禮由四房人共同處理，暫未有任何安排公布。何家各房則於本周二到大嶼山寶蓮寺羅漢堂做頭七法事，由寶蓮寺釋淨因方丈主持。

爭龔如心遺產 知會備忘揭幕

翻查資料，不少爭產風波亦以一紙「知會備忘」揭幕。其中最矚目的，莫過於華懋集團主席龔如心2007年逝世後，陳振聰於龔如心出殯翌日向高院提交「知會備忘」，聲稱龔如心在2006年10月立下遺囑，將所有遺產交給他。

龔如心生前與丈夫王德輝成立的「華懋慈善基金有限公司」當年亦有提交「知會備忘」，甚至早年與龔如心爭奪王德輝遺產的家翁王廷歆亦有提交「知會備忘」，衍生後來爭持數年爭產官司。陳振聰最終被裁定持有的遺囑屬偽造，敗訴兼賠訟費，後來更被警方起訴，2013年被裁定偽造遺囑及行使虛假文書罪成，判監12年。

【入稟編號：HCCA2889/20】

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