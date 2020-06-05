八九領袖網上公祭 「望有天重回廣場」

開場即遭黑客攻擊

活動由原學運領袖王丹主持，香港時間晚上9時透過zoom舉行，開場即遭黑客攻擊，此前多場六四線上紀念會亦遭遇攻擊。吾爾開希、王超華、鄭旭光、張伯笠、程真及李恒青等原天安門學生代表，以及王軍濤、胡平、蘇曉康、呂京花及陳破空等原八九民運主要參與者發言。

吾爾開希發言提到「香港的好男好女們」，稱港人的堅持讓他們31年前提出的自由民主口號得以延續。他說當年從中國逃亡，如今兩鬢斑白，民主仍未到來；中共更開始質疑民主是西方價值而非普世價值，這是對世界用200多年建立的現代價值的最大威脅，民運人士和西方世界都有責任。

而曾領導港台學生運動的黃之鋒、林飛帆亦有發言，並有兩名正負笈美國的中國留學生以實名露臉方式參加會議，以表達中國年輕世代銘記歷史和追求民主的心聲。

另中央社報道，旅日的中國人及關注人權的日本民眾，昨到中國駐日本大使館前發表「紀念六四天安門事件暨催促解散中國及讓習近平下台」聲明，並遞出抗議函，要求中國政府查明六四真相，向人民道歉。

美國之音3日引述採訪過六四的資深記者孟捷慕（James Mann）稱，中共可能終有一天會改變對六四的評判，但那很可能是為阻遏更大的政治變革。他亦表示，雖不認為中國未來會重演如六四規模的群眾運動，但隨着通訊技術的發展，當局將面臨事件被迅速傳播開來的挑戰。

（六四 31）