馬英九籲平反 蔡英文：盼再無消失日子

台灣前總統馬英九在facebook稱，每年今天他都呼籲中國大陸面對、平反這個歷史悲劇；大陸目前已有更成熟的條件走向更多元、開放的民主社會，處理六四遺留的傷痛，可作政治改革第一步；走出六四陰霾，兩岸關係才能進一步提升。台灣總統蔡英文昨於facebook發出6月4日的日曆照片，配文稱「在中國，每一年只有364個日子，有一天被遺忘掉了」。她說台灣過去也有許多日子不能出現在日曆，「但我們一個一個把它們找回來了」，希望世上每一片土地都不要再有消失的日子，並在文末「祝福香港」。台北市長柯文哲亦發文悼念六四，強調正視歷史、克服問題，才可能進步。他說，已經發生的錯誤不會輕易在歷史中消失，這31年來，每到這一天總是牢牢提醒世人，自由與民主的空氣每分鐘都珍貴。

台北「無大台」晚會 高呼「光復香港」

在台港人昨晚也在台北自由廣場發起「無大台六四燭光晚會」，約千人舉燭火或電子燭光高呼「勿忘六四」、「光復香港」、「時代革命」，知名填詞人林夕及銅鑼灣書店前店長林榮基也有到場。

（六四 31）