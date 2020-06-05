倡「新中國聯邦」 前國腳郝海東微博被封

批中共「邪惡本質」 班農讀英文稿

早已旅居西班牙、近期於微博撐撰寫「封城日記」的方方並屢次批評體制而獲「郝大炮」之稱的郝海東，昨發布YouTube短片稱，「我們因『爆料革命』凝聚在一起，為實現新中國法制、民主和自由而組成喜馬拉雅監督機構」。他指出，3年來郭文貴和白宮前顧問班農（Steve Bannon）及億萬戰友發起的「爆料革命」運動，向中國人民和國際社會揭露中國共產黨的非法、邪惡本質與欺騙行徑。班農則發表宣言的英文稿。德國之聲報道，郝海東於直播稱，「消滅中共，是正義的需要。」

現年50歲的郝海東為山東青島人，球員時代司職前鋒，1992至2004年代表國家足球隊出場115次，射入41球， 其中A級國際賽事射入39球，位列中國國家隊歷史射手榜榜首。

「新中國聯邦宣言」短片發表後，網絡上還出現一段50多分鐘、有郝海東和葉釗穎共同出鏡的短片，葉釗穎表示支持丈夫的決定和行動。郝海東曾經的隊友向德國之聲證實片中確是郝海東本人，並對他如今做法感「震驚」。該隊友表示，生活在國內的郝海東隊友對他宣布「建國」的舉動感到不理解，更有些人稱他「瘋了吧」。而一些居於海外的郝海東前隊友表示他勇氣可嘉。

國內前隊友：瘋了 海外者：勇氣可嘉

郝海東和葉釗穎的微博帳號昨已被銷號。內地網絡昨仍可搜索郝海東的信息，但最新消息是內媒此前關於其子郝潤澤的報道。內地虎撲體育網站稱，郝海東發布有害言論，即日起禁止發布相關討論；「體育周報」則以「H」代替郝，譴責其行為並停止對其一切報道。

（六四 31）