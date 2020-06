天安門母親祭文：堅持真相問責賠償 胡耀邦子：最近空氣凝重 高瑜：國保輪番騷擾

警陪同分批分段拜祭

萬安公墓昨保安嚴密,前往公墓的多個路口均有警車及公安把守,門口有警察站崗,許多便衣也在留意周邊出現的陌生面孔。雖然疫情剛過,但萬安公墓仍對民眾開放,有公墓安保人員稱,拜祭只需提前預約並在門口進行身分證驗證和人面識別即可入園。

據了解,本月初開始,有關方面的工作人員已開始聯絡六四難屬,並商定由警方人員陪同乘警車或者提前報備的私家車牌預約進入墓園,惟防疫需要可能不能集體拜祭,而是分時分段進行。昨晨,天安門母親成員在警方安排下到萬安公墓拜祭。天安門母親發言人尤維潔主持拜祭活動,六四遇難者郝致京、段昌隆、郭春珉的母親祝枝弟、周淑莊、黃雪芬、死難者楊燕生的遺孀黃金平和死難者袁力的姊姊袁刃等多人戴口罩出席悼念儀式。

悼疫情死者 促當局對話

YouTube流傳的天安門母親拜祭短片可見,今年參加拜祭的有6人,她們在祭文表示,由於新冠疫情,只能以特殊方式表達懷念之情,並向全球在疫情中離世的人表示深切哀悼。她們指出,在六四離世的家人,是為了要求政府清廉及社會公正,才走上街頭和平請願。她們又稱會堅持「真相、賠償、問責」等3項公開及合法的訴求,呼籲當局和天安門母親對話,「說出真相,拒絕遺忘,尋求正義,呼喊良知」。她們表示,任何艱難曲折都摧毁不了她們堅定的信念。

早上約11時40分,萬安公墓東北門打開,有3輛平治、別克和奧迪車私家車魚貫而出,轉向北側公路駛離,隨後門口保安人員關閉大門。約兩分鐘後,公墓正門(東門)亦被保安打開,一輛警車駛出園區向南駛離。

美國務院頒「勇敢婦女獎」致敬

美國國務院則在本港時間6月4日向天安門母親頒發「國際勇敢婦女獎」,讚揚她們31年來在暴政面前的勇氣與堅持。美國國務院屬下「全球女性事務辦公室」在Twitter發文及相片,相中顯示國務院官員周三與天安門母親成員視像會面,帖文寫道「當群眾消失,就只剩下難屬堅持保存摯愛的回憶」(When the crowds disappear, it is the families who keep the memories of their loved ones alive),並向她們致敬。

高瑜:今年什麼矛盾都集中起來

昨日天安門廣場的氣氛緊張,平均每20米就有一個警察,廣場上的警察比遊客還多。高瑜也向本報表示,今年明顯氛圍與往年不同,「今年什麼矛盾都集中起來了」。去年六四30周年前夕,反修例運動未開始,中美貿易戰也未升級。往年異見人士都是5月底被帶去外地旅遊,「今年因為疫情,就都在北京」。對於國保輪番上門騷擾,高瑜說六四也無法以其他形式紀念,只能給朋友打個電話。

胡德華亦向本報表示「最近空氣比較凝重」,示意已有人提前交代,近期不便多言。

明報記者

(六四 31)