教堂辦六四悼念彌撒 300市民舉燭參與

聖方濟各堂今年以「你們不要畏懼」為主題悼念六四事件。近300人到場參加六四彌撒，聖堂上、下兩層均坐滿人，職員在聖堂外額外添置座椅，另有職員手持紙牌，提醒在場人士保持一米距離。晚上8時12分，在場人士站立為死難者默哀一分鐘，職員其後在場派發蠟燭，再為死難者祈禱。

基督徒陳先生今年首次參加天主教悼念彌撒，他表示，往年都是到維園集會，今年改到教堂不僅因集會被禁，而是希望六四悼念活動能夠「遍地開花」。他認為，警方以疫情為由禁止集會是政治目的和當權者的操弄，「就算佢用各種手段、警暴壓止，我哋都唔會停止」。

陳先生說，欣賞天主教公開悼念六四，「是其是、非其非」。他又認為，即使實施港區國安法，人民總有渠道發聲，沒特別想今年會否是六四悼念活動的最後一年。

本土派百人尖沙嘴鐘樓悼念

另外，於尖沙嘴鐘樓亦有本土派舉辦悼念活動。昨晚8時09分，有約100人參與悼念活動，氣氛平和，參與者以中年及長者為主，各人手持燭光悼念，部分市民亦於「自由戰士」像前獻花，並唱「自由花」、「海闊天空」等歌曲，偶有市民大喊一兩聲「結束一黨專政」、「光復香港，時代革命」等，有部分人和應。

在場的屯門區議員巫堃泰強調，昨並非集會，「不會呼籲任何人做任何事」；又稱自己「我哋只是擺低嘢」，包括鮮花及電子蠟燭，如有人需要，可取之悼念。

居於香港22年的荷蘭作家Irma稱，每年亦會參加六四悼念活動，反修例期間每個周末更有參與每場遊行。他今年得悉維園不會開放，故到尖沙嘴參加悼念活動，以往於內地寫作時，曾就新疆及西藏問題研究，被內地人員搜屋，體會到內地打壓。她認為內地正收緊對港自由，香港曾獲承諾50年不變，內地應信守。

（六四 31）