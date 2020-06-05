各區開花不干預 旺角堵路即拉人 大圍燭光延綿城門河 大埔黃埔播紀錄片

朗豪坊外300人悼念 首現「香港人建國」口號

支聯會昨堅持按傳統到維園燃點燭光，並號召遍地開花，多區晚上均見大批市民聚集，並點燃蠟燭悼念。其中旺角約8時許，朗豪坊外高峰期估計至少有300人聚集，以年輕人佔多，他們手持蠟燭，不斷高叫反修例口號，更首次出現「香港人建國」口號。

10多便衣衝出拘4人

至晚上9時許悼念活動結束，有人衝出馬路，以圍欄、雪糕筒等雜物堵塞亞皆老街多條行車線，其間突有10多名便衣警員出現，首先制服兩名男子在地上，人群中有人向便衣警投擲雪糕筒等雜物，有警員頭被擊中受傷；有便衣警旋即向上前者噴胡椒噴霧，及後多名防暴警到場增援並舉起藍旗，要求所有市民返回行人路，現場消息指4人被警制服及拘捕。

警方事後發稿稱，制服旺角堵路疑犯時，有疑犯反抗警方拘捕，亦有人向警員投擲雪糕筒，警方一度使用最低武力包括胡椒噴霧；又稱警方制服部分疑犯後，有人一度衝前靠近疑犯，現場警員隨即要求他們退後，事件中一名警員頭部及手部受傷。

另外，昨晚多名市民在大圍港鐵站外聚集，並沿城門河畔以燭光或亮起手機燈築成「人鏈」，高峰時有數百人集會，並高叫口號；亦有單車車隊在單車徑上播放《願榮光歸香港》等歌曲。

在大埔及黃埔，晚上分別有團體在大埔廣場外空地及黃埔海濱舉行放映會，播放六四電影及紀錄片，兩區均有約400人參與，參與者之後燃點燭光悼念六四死難者。

父母帶子女參加 盼留六四回憶

數名青年昨午5時許「快閃」到美孚葵涌道橋底空地，擺放三個寫有「國安法」、「國歌法」、「國教」字眼的坦克車紙皮模型，以及多個人型紙牌，寫有新冠肺炎「吹哨人」李文亮、709維權律師王全璋等人姓名，不少人行經駐足觀看。

至於荃灣廣場對出空地，昨晚8時許近300人點起燭光。任職法律界的袁先生與袁太昨晚帶同5歲兒子和3歲女兒參與，表示因擔心警方拘捕，未有前往維園，認為今年可能是最後一次參加六四集會，心情沉重，希望能夠「給一個回憶」予小朋友，在六四紀念為相同理念抗爭的人。

此外，觀塘海濱公園昨晚8時有近200人手持蠟燭聚集，有人高叫「光復香港，時代革命」。過往未出席六四集會的陳小姐稱，受「反修例」事件影響，令她對六四事件更有共鳴，感覺六四畫面像在香港重現，對六四事件感受更深，故今年希望參與悼念活動，但認為維園較危險，故選擇到觀塘。

明報記者

（六四 31）