播維權人士錄像：看似暗淡卻帶希望

【明報專訊】維園六四集會31年來首被警方禁止舉行，支聯會昨晚8時以網上直播方式舉行集會，昨晚網上集會歷時約半小時，其間播放的「香港人由支援到抗爭」六四31周年錄像，影片包含剪接1989年北京民運片段和去年本港反修例運動影片，將六四事件解放軍在北京和天安門鎮壓的片段，與香港警察向市民開槍、揮棍及8．31太子站內的片段等交錯剪接，並播出六四親歷者、學運領袖的錄音訪問，其中流亡海外的楊建利說，中共在香港實行的是「天安門屠殺的slow motion（慢動作）」，又說雖然燭光好像不是那麼亮，卻能給人希望和力量，「今年我們紀念六四，沒有比和香港人站在一起更重要的事情」。
楊建利：中共對港 「慢動作天安門屠殺」
「天安門母親」成員尤維潔感謝港人連年關注及悼念六四事件，她亦關注到去年香港反修例事件，她稱理解港人遵守「和平、理性、非暴力」方式向政府提出意願和訴求，但遺憾看到後來的暴力事件，並譴責任何暴力行為，認為當年軍隊屠城對遇難者家庭造成無法挽回的傷害，不希望再看到暴力行為的發生。
感謝港人 尤維潔：不願再看暴力
支聯會於YouTube頻道及facebook專頁播放，兩直播頻道合共近萬人同時收看，但數字未計其他媒體轉播的收看人次。