播維權人士錄像：看似暗淡卻帶希望

楊建利：中共對港 「慢動作天安門屠殺」

「天安門母親」成員尤維潔感謝港人連年關注及悼念六四事件，她亦關注到去年香港反修例事件，她稱理解港人遵守「和平、理性、非暴力」方式向政府提出意願和訴求，但遺憾看到後來的暴力事件，並譴責任何暴力行為，認為當年軍隊屠城對遇難者家庭造成無法挽回的傷害，不希望再看到暴力行為的發生。

感謝港人 尤維潔：不願再看暴力

支聯會於YouTube頻道及facebook專頁播放，兩直播頻道合共近萬人同時收看，但數字未計其他媒體轉播的收看人次。

（六四 31）