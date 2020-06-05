攜女獻花 怕被警截只帶蠟燭

天未黑已有零星市民在維園徘徊，約40歲陳女士手執花束，和女兒在維園左顧右盼，只為獻上悼念心意。陳女士擔心晚上集會爆發衝突，打算獻花便離開。她以往出席六四集會都帶摺櫈、打火機及雨傘，今年只敢帶蠟燭，怕警察截查會指控藏有武器。她對集會被禁止感相當憤怒，落淚道「沒想過有生之年會見證香港不能悼念六四」。她與女兒在維園內行三鞠躬禮和祈禱後，便前往家附近的街站繼續悼念。

70後赴維園 盼「張相靚啲」

70後陳女士及李先生則無懼限聚令，稱是「行街」。他們說每年都到維園，即使今年悼念活動「遍地開花」，仍感維園最具象徵意義。陳女士說若燭光集中維園，「張相會靚一點」，要將香港再沒集會自由一事傳至國際。

中五生：今不發聲 再無機會

身穿校服的聖若瑟書院中五生Adrian與同學於下午4時多到場觀察，但因擔心危險，最終回家網上悼念。他說反修例運動與六四事件均是人民追求自由民主，卻同遭中共打壓滅聲，兩代人經歷相似。他憂國安法實施後悼念六四或被指危害國家安全，「如果今日不發聲，再無機會發聲」。

八旬婦露台點燭：愈打壓愈出來

以往常參與六四集會的80歲林太，眼見警方反對集會、中央強推港區國安法感非常憤怒，昨到支聯會街站取蠟燭。但她擔憂集會危險，選擇回家在露台亮起燭光。至於會否擔心國安法通過，悼念六四可能違法，白髮蒼蒼的她說：「愈打壓就愈要出來。」

（六四 31）