國安法前最後集會 「結束專政」響透 有人叫港獨口號 李卓人：有自由表達 不以言切割

明報記者

昨晚六四維園集會，除平日的五大綱領外，支聯會亦高呼「反對國安法」、「反對以言入罪」。縱使國安法仍未通過，最後一次參與六四集會的恐懼，深植一些市民心中，在銅鑼灣擺街站的民主黨前主席楊森說，不少中老年街坊向他慨嘆「森哥，可能最後一次了」。李卓人稱，無法預料國安法後面對的打壓，「有人說，還會否有六四集會，我都不知道會否仍有支聯會」，但強調需繼續堅持。

李：明年照入維園點燭光

李卓人並多番強調，即使國安法壓境，明年亦必定往維園燃點燭光，「即使你禁制，我們像今年一樣，大家每人手持燭光進入維園、去香港每個角落，都能做到效果：燭光不滅，人心不死」，籲港人明年照樣在維園燃點燭光，繼續譴責屠城、以記憶對抗遺忘。

昨晚往維園出席六四集會的潘小姐認為，國安法至今仍不知實際條文，十分虛無，不滿中央繞過立法會立法，認為必須廣泛諮詢市民。她批評港府沒汲取去年反修例教訓，但認為即使訂立國安法，港人都不會懼怕上街發聲。

支聯會常委梁耀忠稱，國安法令市民擔心並不出奇，因政權打壓對象「任得它自己抽查」；至於會否擔心高呼「結束一黨專政」會被打壓，他稱「欲加之罪，什麼都可以」，不排除有法律後果以至DQ，或議席不保；被問到會否因而不再高呼口號，「很難的，這是你的基本立場」。

有人播《願榮光》揮港獨旗

昨晚除支聯會口號外，在「無大台」、無音響廣播下，不少人亦高呼「香港獨立，唯一出路」、播放《願榮光歸香港》，以及舉起港獨旗幟。集會後有示威者表示，要銘記政權邪惡，六四這日要以港人身分、在極權下繼承民主人士的遺志。

對於參與者高呼港獨口號，李卓人稱任何人都可表達其口號及訴求，現場雖為六四悼念集會，但若有其他表達，「我們絕對不會以言切割，因為香港人應有自由表達自己」，冀繼續「兄弟爬山」。

湯家驊：叫結束專政不受影響

行會成員、資深大律師湯家驊認為，現時港區國安法未有具體條文，討論對六四集會影響言之尚早。但他稱參考本港2003年、澳門2009年就23條立法的草案及內容，認為一般集會及「結束一黨專政」口號不涉暴力、組織或行動綱領推翻政府，理論上不會受影響。

至於有人高叫港獨口號、揮動港獨旗幟，湯家驊亦稱要先看國安法條文，現時討論會否違法並無意義。至於集會同場其他人會否違法，湯說要視乎他們有否共同目的，若同在一起或被視為參與行動一分子，建議參加者盡快離開。

（六四 31）