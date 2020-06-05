悼念封不住 六四處處光

李卓人：支聯明年續維園亮燭

料日後亦要遍地開花

支聯會主席李卓人於集會後表示，未有估計多少市民參與，他稱昨晚到維園悼念人數不及往年，但今年全港都有燭光，「較維園更燦爛」；他又批評警方今年以疫情為藉口反對集會，是「預演」本港實施港區國安法，相信日後都要「遍地開花」，但明年支聯會仍會到維園燃點燭光，又稱「只要人心不死，燭光不滅」，約定市民「明年六四維園見」。

警銅鑼灣戒備 廣播籲勿參與集會

今年是六四31周年，支聯會以「真相．自由．生命—抗爭」為悼念主題，警方以疫情為由禁止集會，支聯會堅持按傳統到維園燃點燭光，並號召「遍地開花」，多區昨日都現燭海。

支聯會昨午在銅鑼灣記利佐治街設街站，向市民派單張及蠟燭，警方在附近一帶戒備，又設置揚聲器，呼籲市民不要參加未經批准集會。維園足球場被鐵馬圍封，記者周一於維園發現圍封足球場的鐵馬以膠帶索連，周三發現鐵馬新加鐵鏈鎖上，部分場邊更放置兩重鐵馬。康文署回覆本報查詢稱因應疫情，足球場與籃球場等設施一直關閉，但無正面回應為何新加鐵鏈鎖上。

市民推鐵馬入球場 康署警方人員未阻

昨近傍晚時分已有市民推倒鐵馬進入維園球場坐下，未有康文署或警方人員阻止。至約6時半左右，李卓人及民主派議員等10多人進入球場，燃點手上蠟燭。支聯會昨晚8時起在網上直播集會，維園6個足球場都有市民坐着，不少人自覺與其他人保持距離。

高呼「結束專政反國安法」

有人喊「香港獨立」

李卓人等首先獻花，其後多次高呼「平反六四」、「追究屠城責任」、「結束一黨專政」、「結束專政」等口號，並播放主題為「香港人由支援到抗爭」影片，至晚上8時09分，全場默哀1分鐘，之後有人叫「香港獨立，唯一出路」、「反對國安法」等口號。其後支聯會播放天安門母親群體成員講話，又領唱《自由花》，由於沒有大台及音響，眾人以手機播放音樂，現場不少市民清唱。集會歷時約45分鐘結束，之後人群漸散。

支聯會常委尹兆堅批評康文署配合警方行動，以鐵欄及鎖鏈圍起維園足球場，形容是「行政墮落」。尹稱政府早前因應疫情紓緩，放寬卡拉OK等場所限制，但拒絕支聯會以8人一組、每組相隔社交距離的方式集會；李卓人稱警方昨午在場外不斷警告，「只是想嚇人不要入去（維園），但最後不成功」。

明報記者

（六四 31）

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