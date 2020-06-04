今自發校內設六四牆 左校生：今昔學子遭遇似

不甘無知 自習「課本沒教的事」

羅同學2003年出生，成長期間沒有太多人跟他談起1989年的歷史。第一次了解，源於無意中看了BBC一系列影片，及後從大眾媒體、紀錄片、書本細讀歷史。生於六四後14年，卻沒時代隔閡，他會關心31年來仍未平反，更覺今昔學生遭遇相似，「2019年，政府將6．12定性為『暴動』；1989年，《人民日報》4‧26社論將運動定性為『動亂』，兩者同樣激發更多人不滿。還有軍隊與警察、學生被清場，很多真相未明」。

聞「老師稱軍隊克制 學生唱歌離場」

有人視六四議題為禁忌，學校鮮有提及。數天前，羅同學在Instagram自己中學的關注組，上載了數張支聯會製作、簡述六四事件的圖片，他於帖文寫上「課本沒有教的事情」。羅同學說，上通識教育課時，老師輕輕帶過，亦聽聞有鄰班老師播影片，指當時軍隊很克制，學生唱着歌離開天安門廣場，沒有血腥沒衝突沒亡魂，未提起因，未提事實全部。今天六四周年，停課校園少了近半學生，羅同學計劃與同學在校內貼宣傳品、貼「連儂牆」，把握讓更多人認識事件的機會。

疫情停課橫跨六四日子，暫僅中三至中五生復課。位於佐敦的小學德信學校，往年每年有祈禱會，師生一同為六四死難者祈禱。校長郭超群稱，今年原定6月1日舉行祈禱會，但正值停課，復課後亦因防疫要避大型聚會，故今年停辦。他說，決定純粹考慮到疫情，明年會續辦悼念。

（六四 31）