31年義工：憂「最後一年」甚於九七 市民支持空前

昨晚望球場空空

獨自點燭光播《自由花》

在支聯會當了10多年義工的林先生昨晚到維園，在鐵馬外，以手機亮起「燭光」，緬懷往年措置有方的球場，「這邊是天安門廣場（圖片布景板），那邊掛起直幡，碑（人民英雄紀念碑）在第三個球場，民主女神像4號才到……」望着現時空空如也的球場，他一度沉默，再說︰「明日（今日）我會到街站幫忙，始終想來（維園）看看。」

林先生憶述，往年6月初為準備集會十分忙碌，今年集會不獲警方批准，認為近幾年辦集會的自由收窄，「不過無論你收幾窄，市民發自內心，就會出來。你禁了維園，就去其他區，總不可能全港禁止」，他認為遍地開花「畫面更靚」，顯示全港都在悼念。

對於港區國安法生效後，有憂慮明年可能無法再辦集會，林先生亦擔心不能再叫「結束一黨專政」口號，「口號是華叔（司徒華）交代下來，不能改的」，令他憶起當初因為司徒華說要「薪火相傳接民主棒」才加入支聯會做義工，「即使明天（今天）不順利，至少我今日（昨晚）在這播過自由花」。

年逾七旬未憂檢控 續街站派燭

比林先生義工資歷更深、年逾七旬的吳海光自1989年已是支聯會義工，30年維園集會從未缺席，惟今年集會被禁，吳海光會協助支聯會在維園一帶設街站，繼續向市民派蠟燭，但說於「限聚令」下「只能執生，沒法預算」，自己不會擔心被票控或檢控，「出得來，預了」。

支聯會過去周日在各區設街站宣傳「遍地開花」，吳海光在旺角「帶了逾千張傳單，未到6小時派完，回六四紀念館補給；聯署信30張紙、每張50格，簽滿了」。他感到市民的支持是31年來最盛，估計在國安法下，「市民擔心明年會不會有六四集會？支聯會還可不可以存在？對『最後一年』的憂慮，比97年回歸前更強烈」。

倘禁集會：每年維園悼念不改

吳海光說，若今後無法再辦集會或支聯會被取締，「我也會每年拿蠟燭到維園悼念，不會變的」。

明報記者

（六四 31）