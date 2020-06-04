不主動籲入園 「市民懂自我協調」

倘票控被捕 助轉介律師支援

在「限聚令」下，支聯會副主席鄒幸彤承認今年的維園集會是「最有挑戰的一年」，支聯會不會呼籲市民到何處，不能協調或安排人手控制人群，「沒辦法光明正大」，但認為市民已習慣沒有「大台」，「過去一年，香港市民懂得自動自覺，大家學習了自我協調、自行衡量風險」。她重申支聯會財政有限，沒有律師團，未能在財政上支援獲發告票甚至被拘捕的市民，但不會對市民的情况坐視不理，如有求助會轉介義務律師跟進。

大律師何旳匡詮釋「限聚令」表示，立法原意是為了防疫，而警方及官員詮釋法例時以「共同目的」作「聚集」定義之一，是挪用了《公安條例》有關聚集的定義，未必合乎限聚令立法原意。而有關「共同目的」的說法並沒出現於政府提交立法會的文件，「法庭有權不同意並推翻這說法」。他以市民自發到維園解釋，指不同市民各自在維園頭、維園尾出現，「完全沒有交流」、「根本不知道旁邊的人也是悼念」，所謂「聚集」便有灰色地帶。但他重申，警方會按其理解執法，提醒今日到維園的市民需面對一定風險。

大狀：「聚集」有灰色地帶

叫口號「風險大點」

何旳匡說，按警方以「共同目的」理解為「聚集」，如人群一起叫口號，「風險會大一點」。被問到會否叫口號，鄒幸彤反問，「為何不會？你該做、應份做的，你自己評估到風險便叫吧」。

（六四 31）