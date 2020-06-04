10萬燭全港派 支聯料萬人照亮維園 警高調巡「視實况介入」 李卓人籲留空間悼念

明報記者

支聯會今晚8時開始網上集會，呼籲市民一同燃點燭光，並在8時09分默哀1分鐘。李卓人表示，今晚6時半會在維園噴水池旁燃點首支燭光，常委會視乎情况進入足球場。支聯會呼籲市民「遍地開花」，已發放近10萬支蠟燭到各區街站，預計大批市民響應。

被問如市民跟隨常委進入球場，支聯會將如何控制秩序，李卓人強調市民自由參與，無法控制，呼籲警方給予空間市民悼念六四死難者。

市民「回歸也不怕 怎會怕限聚」

綜合支聯會消息稱，主席李卓人、秘書蔡耀昌、兩名副主席何俊仁和鄒幸彤等10多名常委，傍晚會在銅鑼灣、天后一帶向市民派蠟燭，並於8時前以不多於8人一組步入維園足球場。支聯會消息人士說，預計約萬名市民會跟隨支聯會成員步入維園，「那些二三十年都來（悼念）的市民，九七回歸也不怕，怎會怕限聚令？」

倘沒警沒催淚彈 跨鐵馬入球場

勸人人隔1.5米「免有執法藉口」

記者昨日到維園觀察，足球場出入口被鐵馬圍封，鐵馬以鐵鏈扣住，只留足球場中間通道，草地繼續開放。支聯會消息表示，「只要沒警察、沒人放催淚彈」，支聯會成員會推開或跨過鐵馬進入球場，進場後會勸喻市民分隔1.5米，「免得被警察有藉口進入執法」。之後支聯會成員會呼籲在場市民看手機直播，跟隨司儀號召唱歌、喊口號。網上直播半小時，比往年大為縮短。

消息稱，支聯會已將約10萬支蠟燭散落18區街站，估計全港各區有逾10萬人悼念，「仍以照亮維園為大目標」。

泛民議員視審國歌法情况定行程

泛民主派暫未有統一計劃共赴維園。綜合多名民主派立法會議員說法，他們需視乎今日審議和表決《國歌法》情况才決定行程。身兼支聯會常委的民主黨立法會議員尹兆堅表示，投票表決國歌法後他會到維園，料黨員會一同前往。

警消息料「相當人數」入球場

籲守限聚令 康文派員巡察

警方消息人士說，預料有「相當人數」市民會跟隨支聯會進入足球場，警方會視乎實際情况考慮介入或執法。另一警官稱，警方6個總區應變大隊戒備應對突發事件，舉例往年有團體在六四晚會後號召市民遊行到中聯辦，警方會留意，亦會注意如旺角等高風險地區。

警方回覆稱會因應不同情况及最新形勢作評估及部署，行動細節不公開。

康文署表示，從傳媒得悉支聯會或於今晚派員到維園。署方稱硬地足球場、籃球場等設施仍關閉，市民不應進入；市民如進入維園其他地方須遵守限聚令。署方稱已於園內張貼告示及懸掛橫額，提醒市民遵守限聚令，屆時亦會廣播，並安排人手巡察，維持秩序。

（六四 31）

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